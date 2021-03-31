Довели до ручки: чоловік з собачкою і бензопилою атакував словенський парламент
Словак не згоден з карантинними обмеженнями
Невідомий чоловік з собачкою і бензопилою у руках намагався проникнути в стіни словенського парламенту. Про це пише портал Total Slovenia News.
На опублікованих у Twitter кадрах показано, як охоронці повалили хулігана на землю. Один з них намагався втихомирити собаку.
За попередніми даними, місцевий житель обурився через карантин і пішов до будівлі уряду. Він включив бензопилу і закричав: "З мене досить локдауна!". Чоловік не встиг увійти до будівлі: його відразу затримав співробітник служби безпеки.
Поліцейські були проінформовані про те, що трапилося, 30 березня близько 19:00. До місця події відрядили патрульних, які заарештували порушника громадського порядку.
У результаті інциденту ніхто не постраждав. Засідання Національних зборів Словенії пройшло в штатному режимі.
Нагадаємо, в Словенії з 15 лютого пом'якшили карантинні обмеження, введені раніше через пандемію коронавірусу. Крім цього, ми розповідали, як легше пережити карантин: 3 лайфхак від ведучого Олексія Суханова.
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