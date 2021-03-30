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Как легче пережить карантин: 5 лайфхаков ведущего Алексея Суханова

Сегодня, 16:03

Ведущий телеканала "Украина" придерживается простых правил

Ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна", которое выходит по будням в 20:10 на телеканале "Украина", рассказал, какие правила помогают оставаться энергичным во время пандемии. ВОЗ даже определила главные сценарии появления коронавируса. Ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов придерживается простых правил, которые облегчают ему жизнь. Лайфхаками Алексей поделился в социальной сети.

Ведущий Алексей Суханов
Ведущий Алексей Суханов
Фото: Instagram

Пейте вода, высыпайтесь и балуйте себя вкусняшками

"Два стакана воды каждое утро, чтобы "запустить" организм. Не менее 8 часов сна в сутки. Позволять, но не злоупотреблять любимыми сладостями", – рассказал Алексей Суханов.

Придерживайтесь правил безопасности

Ведущий с самых первых дней активно проводит карантин, придерживаясь всех правил и мер безопасности.

"Я мою руки чаще обычного и не меньше минуты! Реально, стою и считаю до 60-ти...лучше не паниковать, выдумывая в голове самые страшные сценарии, а жить, соблюдая правила гигиены, не забывая находить поводы для радости, ведь они – точно есть у каждого!", – уверен ведущий телеканала "Украина".

Коронавирус может жить на пластике до 3-х дней
Коронавирус может жить на пластике до 3-х дней
Фото: Depositphotos

Помогайте другим

Суханов часто делится с подписчиками фото своих кулинарных экспериментов, устраивает вечерние чтения мировой классики в прямом эфире своего Instagram и призывает фолловеров не впадать в уныние, и по возможности помогать ближним.

"Думаю, каждый из нас в эти времена может сделать все, что от него зависит, чтобы помочь тому, кто слабее и для кого, в силу возраста, существует смертельная опасность, знаю, многие из вас уже позаботились. Такие поступки делают нас людьми, – заверил Алексей Суханов, – Не бойтесь, но берегите себя, потому что страхи уносят жизни, превращая ее в существование, рациональнее не бояться, а оберегая себя и своих близких, соблюдать элементарные правила, об остальном позаботится Судьба. Даже в полной темноте паники и ужаса всегда есть луч света. Все будет хорошо. Просто время быть бдительными, потому что даже мелочи превратились в крайне важные вещи...".

Почему украинцы гуляют без масок во время карантина – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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