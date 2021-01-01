Как приготовить вкусный бульон: полезные советы и рецепты

Эти рекомендации помогут вам сварить идеальный бульон

Бульон – универсальное средство прийти в себя утром, после праздников с обильными застольями. Он помогает желудку "запуститься", а организму в целом – почувствовать себя лучше. Если есть желание, то можно, конечно, постараться и приготовить красивый бульон с яичной паутинкой. А можно просто отварить мясо с овощами и специями и пить. Но чтобы получить хороший и вкусный бульон, нужно знать некоторые нюансы в его приготовлении. Они представлены ниже.

В супе важна каждая мелочь. Правда, самая важная – как правильно приготовить бульон – вовсе даже и не мелочь. Здесь действуют строгие правила.

В чем и как готовить?

Чтобы не испортить вкус бульона, нужно использовать кастрюли из алюминия или нержавеющей стали.

Для приготовления бульона из 1 кг говядины или телятины необходимо 4 л воды, для приготовления бульона из 1,5 кг курятины – 3,5 л воды.

Соль кладем из расчета ¼ ч.л. на 1 л воды.

Воду для бульона необходимо доводить до кипения постепенно, а для трав и овощей тоже есть определенные пропорции: на каждый кг мяса – 100 г моркови, 100 г лука, можно добавить 100 г сельдерея и пучок петрушки.

Темный бульон

Фото: Depositphotos

Для приготовления темного бульона лучше брать мясо, срезанное с лопаточной части туши или огузка. При приготовлении бульона из телятины используют также шейку и голяшку.

Концентрированный осветленный бульон (консоме)

Ингредиенты:

Говядина – 300 г

Шнитт-лук – 1 пучок

Морковь – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Яичный белок – 2 шт.

Мясной бульон – 2,5 л

Херес – 4 ст. л.

Рецепт приготовления:

1. Говядину мелко нарезаем, крошим шнитт-лук, нарезаем морковь колечками, крошим стебель сельдерея.

2. Мясо, овощи и яичные белки помещаем в кастрюлю и заливаем бульоном.

3. Постоянно помешивая, доводим смесь до кипения, после чего убавляем огонь и варим около 1 часа.

4. Процеживаем бульон через мелкое сито с марлей, после чего разливаем по тарелкам. Перед подачей в каждую тарелку добавляем по 1 ст. л. хереса.

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Мясной бульон

Фото: Pexels

Ингредиенты:

Говядина – 800 г

Телятина – 600 г

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Шнитт-лук – 100 г

Стебель сельдерея – 1 шт.

Соль

Рецепт приготовления:

1. Мясо нарезаем кубиками, выкладываем в большую кастрюлю, добавляем холодную воду, доводим на небольшом огне до кипения (хороший бульон получается только из мяса, которое долго варили на слабом огне).

2. Снимаем пену, образовавшуюся на поверхности, добавляем накрошенный лук , нарезанную дольками морковь, накрошенный шнитт-лук и сельдерей, солим бульон.

3. Уменьшаем огонь и варим бульон еще 3,5 часа. Снимаем кастрюлю с огня, процеживаем бульон, даем остыть и отправляем в холодильник.

Готовый мясной бульон можно использовать для приготовления супов, ризотто, соусов и подлив.

Ингредиенты:

Белая рыба – 1 кг

Петрушка – 1 пучок

Тимьян свежий – 1 веточка

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Черный перец крупного помола – 1 ст.л.

Соль

Рецепт приготовления:

1. Наливаем в кастрюлю 2 л воды, добавляем травы, нарезанную ломтиками морковь, лук, сельдерей, перец, соль. Доводим воду до кипения, уменьшаем огонь и варим бульон 30 минут. Отставляем бульон охлаждаться.

2. Когда бульон станет теплым, выкладываем в него рыбу, возвращаем на огонь, доводим бульон до кипения, убавляем огонь и варим еще 20 минут.

3. Снимаем бульон с огня и вместе с рыбой даем остыть.

Процеженный бульон можно использовать для приготовления супа с рисом, ризотто с морепродуктами. Если готовить бульон только из костей и голов, их нужно добавлять в кастрюлю вместе с травами.

Овощной бульон

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Шнитт-лук – 2 пучка

Морковь – 2 шт.

Репа – 2 шт.

Стебель сельдерея – 2 шт.

Помидоры черри – 3 шт.

Соль

Рецепт приготовления:

1. Картофель очищаем и нарезаем мелкими кубиками, Крошим: луковицы , шнитт-лук, морковку, репу, сельдерей, черри разрезаем на 4 части.

2. Все овощи выкладываем в большую кастрюлю, заливаем 1,5 воды, солим и доводим до кипения.

3. Убавляем огонь и варим бульон при легком кипении 20 минут.

4. Снимаем кастрюлю с плиты, охлаждаем бульон, а потом процеживаем.

Куриный бульон

Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Цыпленок – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Соль

Рецепт приготовления:

1. Для бульона очень важно найти именно домашнего цыпленка или курицу. С цыпленка удаляем кожу и лишний жир. Выкладываем в кастрюлю вместе с овощами, наливаем столько воды, чтобы птица была полностью покрыта, солим.

2. На среднем огне доводим воду до кипения, убавляем огонь, и при легком кипении варим курицу около 2 часов. Время от времени снимаем пену.

3. Готовый бульон процеживаем через ситечко и даем остыть. Куриный бульон можно подавать с клецками, с полосками из овощей или небольшого тонкого омлета.

Здесь узнаете, с чего начинается здоровое утро диетолога.

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