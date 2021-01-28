Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов
К таким оладьям прекрасно подойдут любые гарниры
Если вы часто задумываетесь о том, что приготовить на ужин, то оладьи из печени – достаточно неплохой выбор. Готовятся они быстро и подавать их можно с разными овощами – получите легкий и полезную еду. Главное – правильно выбрать и подготовить субпродукт, чтобы не разочароваться. Обязательно удалите прожилки и пленки, иначе они будут попадаться в готовом блюде.
Печеночные оладьи без муки
Ингредиенты
- Печень куриная – 500 г
- Яйца – 4 шт.
- Морковь – 150 г
- Лук – 150 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Масло растительное – 20 г
- Соль, перец, травы, зелень
⠀Способ приготовления
- Печень перебить погружным блендером. Разбить в печень яйца, перемешать.
- Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на мелкой терке.
- Обжарить лук и морковь, протушить. Остудить овощи и смешать с печенью.
- Посолить, поперчить, добавить зелень, перемешать.
- Обжарить оладьи на сковороде.
Печеночные оладьи со сметанным соусом
Ингредиенты
- Мука – 5 ст. л.
- Яйцо – 3 шт.
- Говяжья или свиная печень – 500 г
- Сода, гашенная уксусом – 1 ч. л.
- Чеснок – 4 зубчика
- Сметана – 200 г
- Зелень – пучок
- Соль и перец по вкусу
- Молоко – 50 мл
Способ приготовления
- Печень промыть, пропустить через мясорубку.
- Добавить молоко, муку, яйца соду, соль и перец. Тщательно перемешать.
- Обжарить оладьи с двух сторон.
- Для соуса измельчить чеснок, зелень. Смешать со сметаной, посолить поперчить.
- Соединить оладьи попарно, промазав посередине соусом.
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Печеночные оладьи: рецепт из куриной печени
Ингредиенты:
- Куриная печень – 500 г
- Маленькая луковица – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 4 ст. л.
- Соль
- Молотый перец
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Куриную печень помыть и удалить пленки. Лук очистить и нарезать.
- Пропустить печень и лук через мясорубку. Добавить яйцо, муку и специи, перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом.
- Ложкой выкладывать тесто и жарить на среднем огне до золотистого цвета.
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Печеночные оладьи: пп рецепт
Ингредиенты:
- Печень куриная – 200 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Крахмал кукурузный – 1 ч. л.
- Йогурт – 100 г
- Петрушка – 1 г
- Укроп – 1 г
Способ приготовления:
- Измельчить печень в блендере, посолить, поперчить, добавить яйцо и крахмал.
- Все хорошо перемешать и жарить на сухой сковороде, выкладывая ложкой.
- Можно собрать из этих оладий тортик, промазывая их соусом из натурального йогурта 1%, соли, зелени.
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Печеночные оладьи с начинкой
Ингредиенты:
- Печень (на выбор) – 200 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2 ст. л.
- Сметана – 1 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Для начинки:
- Лук, морковь – по 1 шт.
- Шампиньоны – 200 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Зелень укропа и петрушки
- Майонез – по вкусу
Способ приготовления:
- Печень промыть, очистить от пленки, измельчить в блендере или в мясорубке.
- Добавить к ней яйцо, сметану, муку. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Столовой ложкой выкладывать на сковороду в виде небольших оладий, жарить примерно по две минуты с каждой стороны.
- Приготовить первую начинку: лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке, обжарить до золотистого цвета, в конце добавить мелко нарезанный чеснок и зелень.
- Приготовить вторую начинку: лук и мелко нарезанные шампиньоны обжарить на сковороде до готовности. Добавить чеснок и зелень.
- Первый слой оладий разложить на блюде, смазать немного майонезом, положить первую начинку, затем второй слой оладий, смазать майонезом, положить вторую начинку.
- Сверху положить третий слой оладий. Украсить по своему желанию. Можно смазать майонезом и украсить зеленью. Дать пропитаться перед подачей.
Печеночные оладьи с молоком
Ингредиенты:
- Морковь, лук-шалот – по 2 шт.
- Телячья или куриная печень – 250 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 4 ст. л.
- Молоко или сливки – 50 мл
- Растительное масло – 5 ст. л.
Способ приготовления:
- Для оладий морковь и шалот очистить, сложить в кухонный комбайн и мелко порубить. Добавить печень, снова измельчить.
- Добавить яйца, муку, молоко, соль и перец. Снова взбить массу до однородности.
- Жарить оладьи до золотистого цвета с двух сторон. Подавать со сметаной.
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Печеночные оладьи "Нежные" с майонезом
Ингредиенты:
- Печень говяжья – 500 г
- Лук репчатый – 2 шт.
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Майонез – 2 ст. л.
- Мука – 2 ст. л.
- Соль, перец – 1 ч. л.
- Масло растительное (для жарки) – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Лук нарезать полукольцами. Обжарить его до готовности на масле.
- Печень очистить, промыть и порезать произвольно. Добавить к ней жареный лук, специи и взбить блендером.
- Затем к печеночной массе добавить яйца, муку и майонез. Все еще раз взбить блендером.
- Разогреть сковородку с растительным маслом, оладьи выкладывать ложкой и жарить с двух сторон до готовности.
- Подавать оладьи из печени с любимым соусом или гарниром.
Как выбрать печень для приготовления оладий
- Лучше брать печень молодых животных.
- Если вы покупаете замороженную печень, обязательно посмотрите на срок годности.
- Выбирая охлажденную печень, обратите внимание на ее цвет – он не должен быть слишком темным.
- Запах свежей печени должен быть сладковатым, специфическим, без затхлости.
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