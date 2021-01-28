Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

К таким оладьям прекрасно подойдут любые гарниры

Если вы часто задумываетесь о том, что приготовить на ужин, то оладьи из печени – достаточно неплохой выбор. Готовятся они быстро и подавать их можно с разными овощами – получите легкий и полезную еду. Главное – правильно выбрать и подготовить субпродукт, чтобы не разочароваться. Обязательно удалите прожилки и пленки, иначе они будут попадаться в готовом блюде.

Печеночные оладьи без муки

Фото: instagram.com/anni.monte_/

Ингредиенты

Печень куриная – 500 г

Яйца – 4 шт.

Морковь – 150 г

Лук – 150 г

Чеснок – 1 зубчик

Масло растительное – 20 г

Соль, перец, травы, зелень

⠀Способ приготовления

Печень перебить погружным блендером. Разбить в печень яйца, перемешать. Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на мелкой терке. Обжарить лук и морковь, протушить. Остудить овощи и смешать с печенью. Посолить, поперчить, добавить зелень, перемешать. Обжарить оладьи на сковороде.

Печеночные оладьи со сметанным соусом

Фото: instagram.com/recipe_inside/

Ингредиенты

Мука – 5 ст. л.

Яйцо – 3 шт.

Говяжья или свиная печень – 500 г

Сода, гашенная уксусом – 1 ч. л.

Чеснок – 4 зубчика

Сметана – 200 г

Зелень – пучок

Соль и перец по вкусу

Молоко – 50 мл

Способ приготовления

Печень промыть, пропустить через мясорубку. Добавить молоко, муку, яйца соду, соль и перец. Тщательно перемешать. Обжарить оладьи с двух сторон. Для соуса измельчить чеснок, зелень. Смешать со сметаной, посолить поперчить. Соединить оладьи попарно, промазав посередине соусом.

Печеночные оладьи: рецепт из куриной печени

Оладьи из куриной печени Фото: instagram.com/petite_furia

Ингредиенты:

Куриная печень – 500 г

Маленькая луковица – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 4 ст. л.

Соль

Молотый перец

Растительное масло

Способ приготовления:

Куриную печень помыть и удалить пленки. Лук очистить и нарезать. Пропустить печень и лук через мясорубку. Добавить яйцо, муку и специи, перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Ложкой выкладывать тесто и жарить на среднем огне до золотистого цвета.

Печеночные оладьи: пп рецепт

Печеночные оладьи Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Печень куриная – 200 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Крахмал кукурузный – 1 ч. л.

Йогурт – 100 г

Петрушка – 1 г

Укроп – 1 г

Способ приготовления:

Измельчить печень в блендере, посолить, поперчить, добавить яйцо и крахмал. Все хорошо перемешать и жарить на сухой сковороде, выкладывая ложкой. Можно собрать из этих оладий тортик, промазывая их соусом из натурального йогурта 1%, соли, зелени.

Печеночные оладьи с начинкой

Оладьи из печени с начинкой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Печень (на выбор) – 200 г

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст. л.

Сметана – 1 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Для начинки:

Лук, морковь – по 1 шт.

Шампиньоны – 200 г

Чеснок – 2 зубчика

Зелень укропа и петрушки

Майонез – по вкусу

Способ приготовления:

Печень промыть, очистить от пленки, измельчить в блендере или в мясорубке. Добавить к ней яйцо, сметану, муку. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Столовой ложкой выкладывать на сковороду в виде небольших оладий, жарить примерно по две минуты с каждой стороны. Приготовить первую начинку: лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке, обжарить до золотистого цвета, в конце добавить мелко нарезанный чеснок и зелень. Приготовить вторую начинку: лук и мелко нарезанные шампиньоны обжарить на сковороде до готовности. Добавить чеснок и зелень. Первый слой оладий разложить на блюде, смазать немного майонезом, положить первую начинку, затем второй слой оладий, смазать майонезом, положить вторую начинку. Сверху положить третий слой оладий. Украсить по своему желанию. Можно смазать майонезом и украсить зеленью. Дать пропитаться перед подачей.

Печеночные оладьи с молоком

Оладьи из печени на молоке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Морковь, лук-шалот – по 2 шт.

Телячья или куриная печень – 250 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 4 ст. л.

Молоко или сливки – 50 мл

Растительное масло – 5 ст. л.

Способ приготовления:

Для оладий морковь и шалот очистить, сложить в кухонный комбайн и мелко порубить. Добавить печень, снова измельчить. Добавить яйца, муку, молоко, соль и перец. Снова взбить массу до однородности. Жарить оладьи до золотистого цвета с двух сторон. Подавать со сметаной.

Печеночные оладьи "Нежные" с майонезом

Нежные оладьи из печени Фото: instagram.com/petite_furia

Ингредиенты:

Печень говяжья – 500 г

Лук репчатый – 2 шт.

Яйцо куриное – 2 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Мука – 2 ст. л.

Соль, перец – 1 ч. л.

Масло растительное (для жарки) – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Лук нарезать полукольцами. Обжарить его до готовности на масле. Печень очистить, промыть и порезать произвольно. Добавить к ней жареный лук, специи и взбить блендером. Затем к печеночной массе добавить яйца, муку и майонез. Все еще раз взбить блендером. Разогреть сковородку с растительным маслом, оладьи выкладывать ложкой и жарить с двух сторон до готовности. Подавать оладьи из печени с любимым соусом или гарниром.

Как выбрать печень для приготовления оладий

Лучше брать печень молодых животных.

Если вы покупаете замороженную печень, обязательно посмотрите на срок годности.

Выбирая охлажденную печень, обратите внимание на ее цвет – он не должен быть слишком темным.

Запах свежей печени должен быть сладковатым, специфическим, без затхлости.

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