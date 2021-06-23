Церковные праздники 23 июня: история и поздравления

Сегодня, 23 июня, церковь почитает священномученика Тимофея, епископа Прусского. Именины празднуют Александр, Андрей, Анна, Иван, Илья, Кузьма, Николай, Тимофей.

Какой сегодня праздник Фото: Unsplash

23 июня в православной церкви чтится память священномученика Тимофея, епископа Прусского.

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История праздника

Тимофей жил в IV веке в Вифании. Он служил епископом в Пруссе, отличался высокой духовностью и вел праведный образ жизни, обращая многих язычников в христианство. Также считалось, что Тимофей имел дар чудотворения.

Однажды о нем узнал император Юлиан Отступник, который преследовал христиан. Он заключил Тимофея в темницу, где епископ продолжил читать христианские проповеди и сумел привлечь в веру многих узников. За это по приказу императора святитель Тимофей был обезглавлен.

Позже мощи святого Тимофея были перенесены в Константинополь, а у его гробницы стали происходить чудеса.

Церковные праздники и события 23 июня

Также в этот день чтится память святителя Иоанна, митрополита Тобольского, преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Александра, Антонины, девы, преподобного Феофана Антиохийского, святого Вассиана, епископа Лавдийского.

Народный праздник

В народе 23 июня почитались Знамения Тимофея. Считалось, что святитель посылает людям знаки судьбы, часто тревожные. Главное – уметь их увидеть и правильно распознать. В этот день внимательно следили за погодой и состоянием природы. К примеру, если день Тимофея засушливый, то земле грозит засуха в это лето. А если на току появлялись мыши – год будет голодным.

Кто отмечает день ангела

Именины 23 июня празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

Поздравления для именинников в день ангела

Какой сегодня праздник Фото: Unsplash

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Примите искренние поздравления

От сердца, от ума и от души.

Пусть будут лишь счастливыми знаменья,

Пусть будут дни светлы и хороши!



Пусть жизнь приносит радостные вести,

Не будет в ней печали и забот.

Родные будут вечно с вами вместе,

Не будет слез, обид, потерь, невзгод!



Живите в мире и в ладу с собою,

Пускай успех не покидает вас,

Пусть счастье льется чистою рекою

И завтра, и сегодня, и сейчас.

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