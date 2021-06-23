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Церковні свята 23 червня: історія та привітання

Сьогодні, 08:38

Сьогодні, 23 червня, церква вшановує священномученика Тимофія, єпископа Прусського. Іменини святкують Олександр, Андрій, Ганна, Іван, Ілля, Кузьма, Микола, Тимофій.

Яке сьогодні свято
Яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

23 червня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Тимофія, єпископа Пруського.

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Історія свята

Тимофій жив у IV столітті в Віфанії. Він служив єпископом в Прусії, відрізнявся високою духовністю і вів праведний спосіб життя, залучаючи багатьох язичників у християнство. Також вважалося, що Тимофій мав дар чудотворення.

Одного разу про нього дізнався імператор Юліан Відступник, який переслідував християн. Він закрив Тимофія в темниці, де єпископ продовжив читати християнські проповіді і зміг залучити у віру багатьох в'язнів. За це за наказом імператора святитель Тимофій був обезголовлений.

Пізніше мощі святого Тимофія були перенесені до Константинополя, а біля його гробниці почали відбуватися чудеса.

Церковні свята та події 23 червня

Також у цей день шанується пам'ять святителя Іоана, митрополита Тобольського, преподобного Силуана, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучеників Олександра, Антоніни, діви, преподобного Феофана Антіохійського, святителя Вассіана, єпископа Лавдійського.

Народне свято

У народі 23 червня шанувалися Знамення Тимофія. Вважалося, що святитель посилає людям знаки долі, часто тривожні. Головне – вміти їх побачити і правильно розпізнати. У цей день уважно стежили за погодою і станом природи. Наприклад, якщо день Тимофія посушливий, то землі загрожує посуха цього літа. А якщо на току з'являлися миші – рік буде голодним.

Хто відзначає день ангела

Іменини 23 червня святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій.

Привітання для іменинників у день ангела

Яке сьогодні свято
Яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

***

Примите искренние поздравления
От сердца, от ума и от души.
Пусть будут лишь счастливыми знаменья,
Пусть будут дни светлы и хороши!

Пусть жизнь приносит радостные вести,
Не будет в ней печали и забот.
Родные будут вечно с вами вместе,
Не будет слез, обид, потерь, невзгод!

Живите в мире и в ладу с собою,
Пускай успех не покидает вас,
Пусть счастье льется чистою рекою
И завтра, и сегодня, и сейчас.

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