Мать Кевина из "Один дома" повторила свой крик. Посмотрите, как изменилась внешность актрисы (фото)

Кэтрин О’Хара опубликовала курьезный ролик у себя в TikTok

Американская актриса Кэтрин О’Хара вновь перевоплотилась в знаковый для себя образ из легендарной кинокартины "Один дома: Потерянный в Нью-Йорке", которую скоро могут переснять. Звезда повторила крик матери, потерявшей в мегаполисе своего ребенка.

О’Хара доказала, что хоть она и заметно изменилась внешне (об этом пишут пользователи сети в комментариях), но ее актерская игра осталась на самом высшем уровне.

Убедитесь в этом сами:

Видео звезда опубликовала на своей странице в TikTok, подарив поклонникам праздничное настроение.

Напомним, во второй части комедии "Один дома" мальчик Кевин должен лететь вместе с семьей в отпуск в Майами. Однако в аэропорту он отстает от семьи и садится в другой самолет – в Нью-Йорк. Исчезновение ребенка родители заметили только после прилета во Флориду.

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