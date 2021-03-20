Покриття 5G абсолютно безпечне для здоров'я – медики знайшли нові докази

Використання технологій 5G не несе ризиків для людей і тварин

"Мобільні вишки", як і інші варіанти використання стандартів 5G, не несуть абсолютно ніяких ризиків для здоров'я. Чергове масштабне дослідження провели австралійські вчені. Висновок експертів нещодавно опубліковано в Journal of exposure science & environmental epidemiology.

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Новини про впровадження стандарту п'ятого покоління мобільного зв'язку і надшвидкісного інтернету викликають цілі бурі протесту. Люди бояться, що мобільні телефони "фонують" радіацією, а технології 5G нібито ще страшніше. Деякі думають, що вони викликають генні мутації і безліч хвороб. Це неправда.

Висновки медичної групи вчених повністю відповідають стандартам безпеки, які широко розповсюджені в усьому світі. Дослідник Сара Лафран, директор ARPANSA (австралійського агентства з радіаційного захисту та ядерної безпеки) зазначила, що розуміє побоювання людей стосовно впровадження новітніх технологій. Однак вчені зібрали всі докази повної безпеки низькорівневих радіохвиль вище 6 ГГц, які використовуються в мережі 5G. Для цього вони не тільки провели нові дослідження, а знов проаналізували понад 100 звітів дослідників, проведених раніше.

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Автори дослідження радять менше панікувати і піддаватися масовій істерії, що розганяється противниками 5G технологій в деяких медіа і соціальних мережах. Насправді ми майже щодня піддаємося впливу частот вище 6 ГГц, нагадав Кен Каріпідіс, помічник директора з оцінки та консультування ARPANSA. Їх використовують в медичній техніці та інструментах, радарах, сканерах при огляді в торгових центрах, аеропортах. А в перспективі такі технології будуть використовуватися все більше і більше в усьому світі.

Нагадаємо, що раніше ми писали про корисні властивості ультрафіолетового випромінювання .

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