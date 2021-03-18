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Надмірний сон провокує накопичення жиру на животі – дослідження

Сьогодні, 17:56

Чим довше ви спите і частіше їсте на ніч, тим більше в організмі вісцерального жиру

Жир на животі з'являється не тільки через звичку їсти на ніч, а й через надто тривалий сон. Вчені довели, що чим довше ви спите, тим швидше на вашій талії і боках накопичується жир. Ці жирові відкладення псують не тільки ваш зовнішній вигляд, а й підривають стан здоров'я. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nutrients .

Білий, або як кажуть медики, вісцеральний жир знаходиться в абдомінальній (черевної) порожнині і оточує внутрішні органи. Саме цей жир "змушує" живіт висуватися вперед. Він не тільки псує фігуру, але також порушує метаболізм, викликає гормональний дисбаланс і хронічне відчуття голоду. Вчені знайшли прямий зв'язок між надмірним сном та швидким відкладенням білого жиру. Ще більше спровокувати ожиріння, крім тривалого сну, може звичка їсти на ніч.

При накопиченні внутрішнього жиру в області животу, на інших частинах тіла його може не бути
При накопиченні внутрішнього жиру в області животу, на інших частинах тіла його може не бути
Фото: Pixabay

Випираючий живіт, як наслідок накопичення внутрішнього жиру – одна з головних характеристик ожиріння. Причому, на інших частинах тіла (руки, ноги, сідниці) явних жирових відкладень може не спостерігатися. Від такого жиру потрібно позбавлятися, оскільки він порушує життєві функції організму, скорочуючи тривалість життя. Крістен Г. Хейрстон, лікар медичних наук та ведущий автор дослідження відзначає, що тільки раціонального харчування і фізичної активності недостатньо для боротьби з вісцеральнм жиром. Негативний вплив надмірного сну спеціалістка довела і в більш ранніх своїх дослідженнях.

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Доктор підкреслює, що пізній час споживання їжі плюс занадто тривалий сон пов'язані з підвищеним ризиком ожиріння. Так, оцінивши показники здоров'я учасників експерименту, дослідники з'ясували: збільшення періоду сну на кожну годину супроводжується зростом відсоткового вмісту жиру в організмі на 1,64 одиниці. Щоб уникнути накопичення білого жиру, фахівці радять спалювати більше калорій, ніж ви споживаєте, їсти правильну їжу. Та не наїдатися перед тим, як лягти в ліжко. А оптимальний час для сну – від шести до восьми годин щоночі.

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