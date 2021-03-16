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Молодість можна продовжити без пластичних операцій: що це за метод і скільки коштує

Сьогодні, 11:28

Колаген від народження виробляє і сам організм, але після 25 років цей процес сповільнюється

Завжди виглядати на вісімнадцять – мрія чи не кожної жінки. І щоб зберегти молодість, виявляється, зовсім не обов'язково йти до пластичного хірурга. Колаген – ось у чому секрет. Як працює цей компонент і скільки треба витратити грошей, щоб сяяти красою, розповіла лікар-дієтолог Карина Дайнеко в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Колаген – це волокнистий білок, що міститься в тілі, м'язах, шкірі, волоссі, зубах, кістках, суглобах і сприяє справності організму. Колаген від народження виробляє і сам організм, але після 25 років цей процес значно сповільнюється.

"Ми бачимо перші прояви або тенденцію до створення зморшок у деяких людей. Питання сполучних тканин у вигляді суглобових болів або порушення роботи суглобів, це теж пов'язано з такою речовиною, як колаген", – пояснила лікар-дієтолог Карина Дайнеко.

І саме тому людство почало погоню за колагеном, як за еліксиром молодості. Але для того, щоб організм отримав колаген, потрібно просто наситити його відповідними амінокислотами.

Вічна молодість доступна без операцій і уколів
Вічна молодість доступна без операцій і уколів
Фото: Depositphotos

"Після надходження в організм порошковий або питний колаген розщеплюється до амінокислот, з яких синтезується власний колаген, – коментує фахівець в ефірі телеканалу" Україна". – Так, з їжі можна отримати амінокислоти. Вони є в рибі, пісних сортах м'яса, яйцях, кисломолочних продуктах, наприклад, у вигляді білих ропних сирів або зернистого сиру".

Отже, колаген можна вживати як у вигляді окремих добавок, обійдуться які в близько 8 тисяч гривень на рік. Але більш бюджетний варіант – отримувати колаген з продуктів харчування або ж купуючи колагенове желе. Отже, секрет молодості не в грошах, а в правильному підході до свого здоров'я.

Як колаген впливає на організм – дивіться відео:

Як підтримати молодість особи без ін'єкцій і як працює фейсфітнес.

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здоров'я молодість колаген
Джерело: Сьогодні
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