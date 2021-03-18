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Як доглядати за сухою шкірою в період міжсезоння — відповідає косметолог

Сьогодні, 17:29

Замінити живильні засоби на зволожуючі, поки шкіра не прийде в норму

Через різкий перепад температур в період переходу з зимового сезону на весняний, навіть найздоровіша шкіра стикається з сухістю, відчуттям стягнутості шкіри, лущенням, рідше – роздратуванням і почервонінням. Кандидат медичних наук і лікар ін'єкційних методик омолодження Ольга Аншукова поділилася тим, як врятувати шкіру обличчя в міжсезоння.

Чому виникає сухість шкіри?

Сухість шкірного покриву – це не стільки нестача вологи, скільки дефіцит ліпідів в шкірному салі. Ліпіди – це жири, які надходять в організм з їжею і можуть синтезуватися в печінці. Наприклад, холестерин і тригліцериди – це теж ліпіди.

Без розуміння бази біологічних процесів в організмі, дівчата починають діяти зовні, а не зсередини, і надмірно доглядають за шкірою. Зволожують її всім, де написано слово hydra, а ефекту немає. Навпаки, роздратування лише посилюється.

Як доглядати за сухою шкірою в період міжсезоння
Як доглядати за сухою шкірою в період міжсезоння
Фото: Depositphotos

Перші правила порятунку шкіри в міжсезоння:

  • Не вмиватися гарячою водою, тільки теплою;
  • Застосовувати вітаміни і бади за показаннями;
  • Обов'язково зволожувати повітря і провітрювати приміщення;
  • Очищати обличчя тільки делікатними засобами, навіть якщо раніше шкіра не була чутливою;
  • Замінити живильні засоби на зволожуючі, поки шкіра не прийде в норму;
  • Наносити зволожуючі засоби і SPF захист за годину до виходу з дому для повного вбирання.

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Що у жодному разі не можна робити при лущенні шкіри?

  1. Йти до косметолога на пілінг, тому що можна отримати глибоке роздратування і опік. Якщо ваш косметолог погодиться робити цю процедуру в такому стані шкіри, варто задуматися про кваліфікацію спеціаліста.
  2. Варто також утриматися від використання скрабів, так як в такий період потрібно відмовитися від агресивних методів впливу на шкіру.
  3. Не наносити декоративну косметику або мінімізувати її використання.

Важливе зауваження: зволожуючі креми – це не про суперзволоження, гіалуронову кислоту і glow-ефекти. Це професійна космецевтика, спрямована на харчування зсередини, яку потрібно підбирати під запит і тип шкіри.

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Джерело: Сьогодні
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