Зима 2022 – час мунбутів: як носять модники місяцеходи і де їх купити

Місяцеходи ідеально підходять для холодного гірського відпочинку та чудово поєднуються у комбінації з вуличним стилем

Найтепліший тренд зими 2022 — мунбути / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що всім куди цікавіше, що буде модно навесні 2022, не варто забувати, зима все ще біля керма, та й березень прогнозують холодний. Тому блогери та інфлюенсери зовсім недаремно запаслися мунбутами — стильним взуттям для найхолодніших зим.

Мунбути — це черговий писк моди, який тільки набирає популярності. Їх також називають місяцеходами або дутими чоботями. Перший бренд, який почав випускати місяцеходи — Moonboot. Його засновник, шевець Джанкарло Занатта, надихнувся на створення своїх дутих черевиків після того, як спостерігав за висадкою "Аполлон-11" на Місяць.

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Як носити тренд зими 2022 мунбути / Фото: Инстаграм

Так вийшли водонепроникні чоботи на товстій підошві, які ідеально вписуються у наші суворі зими. Потім на початку 2000-х мунбути "вистрелили" у вуличній моді. З того часу їх регулярно комбінують у своїх образах світові селебріті: Кім Кардашьян, Дуа Ліпа, Мерайя Кері. Спортивні та люксові бренди також пропонують модель у різних варіаціях.

Як носити тренд зими 2022 мунбути / Фото: Инстаграм

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Як носити мунбути?

Стилісти радять комбінувати це взуття з базовим гардеробом. У будь-якому разі мунбути привернуть до себе всю увагу. Найкраще для крутих луків підійдуть короткі стьобані та спортивні куртки, лосини, джинси скінні і трикотажні костюми.

Де купити стильні місяцеходи?

Ми підібрали вам кілька крутих варіантів.

Світло-бежеві місяцеходи BALMAIN на малюнок багатограми логотипу за 19294 грн / Фото: symbol.ua

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Мунбути Napapijri River за 2760 грн / Фото: intertop.ua

Мунбути Love Moschino за 3999 грн / Фото: Moschino

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