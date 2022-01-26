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Зима 2022 — время мунбутов: как носят модники луноходы и где их купить

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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26 января, 10:07
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Луноходы идеально подходят для холодного горного отдыха и прекрасно сочетаются в комбинации с уличным стилем
Самый теплый тренд зимы 2022 — мунбуты
Самый теплый тренд зимы 2022 — мунбуты / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что всем куда более интересно, что будет модно весной 2022, не стоит забывать, зима все еще у руля, да и март прогнозируют холодный. Поэтому блогеры и инфлюэнсеры совершенно не зря запаслись мунбутами — стильной обувью для самых холодных зим.

Мунбуты — это очередной писк моды, который только набирает популярность. Их также называют луноходами или дутыми сапогами. Первый бренд, который начал выпускать луноходы — Moonboot. Его основатель, сапожник Джанкарло Занатта, вдохновился на создание своих дутых ботинок после того, как наблюдал за высадкой "Аполлон-11" на Луну.

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Как носить тренд зимы 2022 мунбуты
Как носить тренд зимы 2022 мунбуты / Фото: Инстаграм

Так получились водонепроницаемые сапоги на толстой подошве, которые идеально вписываются в наши суровые зимы. Затем вначале 2000-х мунбуты "выстрелили" в уличной моде. С тех пор их регулярно комбинируют в своих образах мировые селебрити: Ким Кардашьян, Дуа Липа, Мэрайя Кэри. Спортивные и люксовые бренды также предлагают модель в разных вариациях.

Как носить тренд зимы 2022 мунбуты
Как носить тренд зимы 2022 мунбуты / Фото: Инстаграм

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Как носить мунбуты?

Стилисты советуют комбинировать эту обувь с базовым гардеробом. В любом случае мунбуты привлекут к себе все внимание. Лучше всего для крутых луков подойдут короткие стеганные, а также спортивные куртки, лосины, джинсы скинни и трикотажные костюмы.

Где купить стильные луноходы?

Мы подобрали для вас несколько крутых вариантов.

Светло-бежевые луноходы BALMAIN в узор многраммы логотипа за 19294 грн
Светло-бежевые луноходы BALMAIN в узор многраммы логотипа за 19294 грн / Фото: symbol.ua

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Мунбуты Napapijri River за 2760 грн
Мунбуты Napapijri River за 2760 грн / Фото: intertop.ua

Мунбуты Love Moschino за 3999 грн
Мунбуты Love Moschino за 3999 грн / Фото: Moschino

Также не пропустите: как мир моды прощается с культовым дизайнером Тьерри Мюглером

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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