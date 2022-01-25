Світ прекрасного генія: знаменитості згадали свої культові образи від Тьєррі Мюглера

Не дарма кажуть: краса в очах того, хто дивиться. Світові зірки попрощалися з легендою, згадавши його найнереальніші вбрання

Світові знаменитості попрощалися з Тьєррі Мюглером, згадавши його найкращі вбрання / Фото: Колаж: Сьогодні

24 січня на світ моди обрушилася сумна звістка помер дизайнер Тьєррі Мюглер. І хоча вірити в це немає сил, доводиться усвідомлювати, що великі люди та ікони своїх епох теж смертні.

Хтось почав учора, хтось сьогодні прощатиметься з культовим французьким модельєром, фотографом та засновником будинку моди Mugler. І серце обливається сльозами від усвідомлення, якого генія ми втратили. Адже те, як бачив красу Тьєррі Мюглер і вмів її втілити у життя, не перестає дивувати.

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Ірина Шейк, Лінда Євангеліста, Клаудія Шиффер, Кім Кардашьян і Сінді Кроуфорд та інші у різні часи блищали у його розкішних образах на подіумах у всьому світі. Згадаймо найкращі вбрання маестро у публікаціях його зіркових муз.

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