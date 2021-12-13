Наглая краса: Тіна Кароль випустила колекцію колготок "Красиво"

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Тіна Кароль представила колготки Красиво / Фото: Колаж: Сьогодні

Передріздвяні сюрпризи не закінчуються, а сірі понеділки здаються менш важкими, коли бачиш таку красу як нові колготки від Тіни Кароль, створені для бренду Giulia. До речі, нещодавно співачка радувала шанувальників витонченою колекцією взуття для Kachorovska.

Тіна Кароль поділилася новою публікацією у Instagram. На фото співачка позує в сексуальному чорному боді та капронових колготках з принтами "Красиво" – відсилання до останнього альбому співачки та однойменної пісні "Красиво". Саме після його прем'єри знаменитість кардинально змінила імідж, ставши зухвалішою та сміливішою, як і її нова музика.

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Тіна Кароль випустила колготки "Красиво" / Фото: instagram.com/tina_karol

Увага! Увага! Увага!

Нова та заманлива колекція

#гарно

Нахабно зведи з розуму шкірного.

Колготи "Красиво" вже у продаж!

– підписала публікацію Тіна Кароль.

Тіна Кароль випустила колготки "Красиво" / Фото: instagram.com/tina_karol

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Зазначимо, що ця колаборація вже не перша для Тіни Кароль та Giulia. Раніше бренд та співачка випускали колготки з принтом "Скандал".

Колготки "Красиво" можна купити за 269 грн на сайті бренду та в магазинах міста.

Колготки "Красиво" від Тіни Кароль коштують 269 грн / Фото: instagram.com/tina_karol

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