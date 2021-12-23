57-річна Крістен Макменамі, зірка "Ігри в кальмара" та Кейт Мосс: названі найкращі моделі року

Кількість модних показів, рекламні кампанії, зйомки у глянці та обов'язково соціальна позиція. Саме за цими критеріями професіонали індустрії обрали найкращих моделей 2021 року

Найкращі моделі 2021 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Кінець року – ідеальна пора для підбиття його підсумків. Американський Vogue назвав найстильніших жінок 2021 року, Барак Обама склав списки фільмів та книг, які його вразили за цей період, а модна індустрія також підводить умовну межу. На сайті Models.com опублікували свій рейтинг найважливіших персон.

Так, моделями року за версією фахівців індустрії стала 57-річна Крістен Макменамі та 24-річний темношкірий чоловік-модель Елтон Мейсон. Користувачі сайту віддали це звання Стейнберг та Фернандо Ліндесу.

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Крістен Макменамі / Фото: instagram.com/britishvogue

"Прорив року" отримали: Куанна Чейсінхорс, Кая Ісаї Джамала та Хаатепи.

Перемогу у номінації Social Mover of the Year розділили Адвоа Абоа та Белла Хадід. Дівчат нагородили за те, що вони звертали увагу своєї аудиторії на суспільно важливі теми. Адвоа брала активну участь у проєктах з ментального здоров'я та підтримувала акції, спрямовані на розвінчування міфів, пов'язаних із менструацією. Белла ж яро підтримувала протестні акції палестинців проти їхньої дискримінації.

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Белла Хадід на акціях протесту за права палестинців / Фото: instagram.com/bellahadid

Найпопулярнішою моделлю, що поєднує роботу в модній індустрії з акторською кар'єрою, що не дивно, стала зірка "Ігри в кальмари" Хо Ен Чон.

Хо Ен Чон на обкладинці корейського Vogue / Фото: Vogue

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Другий рік поспіль нагороду за особливий внесок у модельну індустрію отримала Кейт Мосс.

Кейт Мосс у рекламі Calvin Klein / Фото: Calvin Klein

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