Підсумки 2021 року: Барак Обама назвав найкращі фільми та книги, які його вразили

Екс-президент США, він же харизматичний лідер думок, Барак Обама активно веде соцмережі. Щоб не публікувати все поспіль, а бути корисним блогером, політик створив для своїх соціальних мереж рубрики. Тим часом, в Америці назвали трек, який допоміг скоротити кількість самогубств.
Щороку "під ялинку" Обама ділиться з передплатниками улюбленою літературою, кіно та музикою. Нам давно відомо правило: хочеш бути найкращим – навчайся найкращих, тому із задоволенням розповідаємо вам про вибір колишнього Президента США.
Найкращі фільми 2021 року на думку Барака Обами
- "Сядь за кермо моєї машини" (Режисер Рюсуке Хамагуті)
- "Літо соула" (Режисер Амір-Халіб Томпсон)
- "Вестсайдська історія" (режисер Стівен Спілберг)
- "Влада пса" (режисер Джейн Кемпіон)
- "Свиня" (режисер Майкл Сарноскі)
- "Ідентичність" (Режисер Ребекка Холл)
- "Холодний розрахунок" (режисер Пол Шредер)
- "Юда та чорний месія" (режисер Шака Кінг)
- "Гірша людина на світі" (режисер Йоакім Трієр)
- "Старий Генрі" (режисер Потсі Пончіролі)
- "Остання дуель" (Режисер Рідлі Скотт)
- "Трагедія Макбета" (режисер Джоел Коен)
- "Камон Камон" (режисер Майк Міллс)
- "Куди ти йдеш, Аїдо?" (режисер Ясміла Жбанич)
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Улюблені книги Барака Обами у 2021 році:
- Matrix / Lauren Groff
- How the Word Is Passed: A Reckoning with the History of Slavery Across America / Clint Smith
- The Final Revival of Opal & Nev / Dawnie Walton
- The Lincoln Highway / Amor Towles
- Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City / Andrea Elliott
- Harlem Shuffle / Colson Whitehead
- Cloud Cuckoo Land / Anthony Doerr
- These Precious Days / Ann Patchett
- Crying in H Mart / Michelle Zauner
- Aftershocks / Nadia Owusu
- Crossroads / Jonathan Franzen
- The Love Songs of W.E.B. Du Bois / Honorée Fanonne Jeffers
- Beautiful Country / Qian Julie Wang
На жаль, ці книги поки що доступні лише англійською мовою. Але якщо ви нею володієте – тоді дуже навіть не на жаль. У західних магазинах ви можете їх знайти дуже легко.
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