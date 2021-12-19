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Підсумки 2021 року: Барак Обама назвав найкращі фільми та книги, які його вразили

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
19 грудня, 12:00
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Колишній Президент США розуміється на гарній літературі та гідному кіно
Список фільмів та книг-фаворитів від Барака Обами 2021 року
Список фільмів та книг-фаворитів від Барака Обами 2021 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-президент США, він же харизматичний лідер думок, Барак Обама активно веде соцмережі. Щоб не публікувати все поспіль, а бути корисним блогером, політик створив для своїх соціальних мереж рубрики. Тим часом, в Америці назвали трек, який допоміг скоротити кількість самогубств.

Щороку "під ялинку" Обама ділиться з передплатниками улюбленою літературою, кіно та музикою. Нам давно відомо правило: хочеш бути найкращим – навчайся найкращих, тому із задоволенням розповідаємо вам про вибір колишнього Президента США.

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Найкращі фільми 2021 року на думку Барака Обами

  • "Сядь за кермо моєї машини" (Режисер Рюсуке Хамагуті)
  • "Літо соула" (Режисер Амір-Халіб Томпсон)
  • "Вестсайдська історія" (режисер Стівен Спілберг)
  • "Влада пса" (режисер Джейн Кемпіон)
  • "Свиня" (режисер Майкл Сарноскі)
  • "Ідентичність" (Режисер Ребекка Холл)
  • "Холодний розрахунок" (режисер Пол Шредер)
  • "Юда та чорний месія" (режисер Шака Кінг)
  • "Гірша людина на світі" (режисер Йоакім Трієр)
  • "Старий Генрі" (режисер Потсі Пончіролі)
  • "Остання дуель" (Режисер Рідлі Скотт)
  • "Трагедія Макбета" (режисер Джоел Коен)
  • "Камон Камон" (режисер Майк Міллс)
  • "Куди ти йдеш, Аїдо?" (режисер Ясміла Жбанич)

Улюблені книги Барака Обами у 2021 році:

  • Matrix / Lauren Groff
  • How the Word Is Passed: A Reckoning with the History of Slavery Across America / Clint Smith
  • The Final Revival of Opal & Nev / Dawnie Walton
  • The Lincoln Highway / Amor Towles
  • Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City / Andrea Elliott
  • Harlem Shuffle / Colson Whitehead
  • Cloud Cuckoo Land / Anthony Doerr
  • These Precious Days / Ann Patchett
  • Crying in H Mart / Michelle Zauner
  • Aftershocks / Nadia Owusu
  • Crossroads / Jonathan Franzen
  • The Love Songs of W.E.B. Du Bois / Honorée Fanonne Jeffers
  • Beautiful Country / Qian Julie Wang

На жаль, ці книги поки що доступні лише англійською мовою. Але якщо ви нею володієте – тоді дуже навіть не на жаль. У західних магазинах ви можете їх знайти дуже легко.

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