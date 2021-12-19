Підсумки 2021 року: Барак Обама назвав найкращі фільми та книги, які його вразили

Колишній Президент США розуміється на гарній літературі та гідному кіно

Список фільмів та книг-фаворитів від Барака Обами 2021 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-президент США, він же харизматичний лідер думок, Барак Обама активно веде соцмережі. Щоб не публікувати все поспіль, а бути корисним блогером, політик створив для своїх соціальних мереж рубрики. Тим часом, в Америці назвали трек, який допоміг скоротити кількість самогубств.

Щороку "під ялинку" Обама ділиться з передплатниками улюбленою літературою, кіно та музикою. Нам давно відомо правило: хочеш бути найкращим – навчайся найкращих, тому із задоволенням розповідаємо вам про вибір колишнього Президента США.

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Найкращі фільми 2021 року на думку Барака Обами

"Сядь за кермо моєї машини" (Режисер Рюсуке Хамагуті)

(Режисер Рюсуке Хамагуті) "Літо соула" (Режисер Амір-Халіб Томпсон)

(Режисер Амір-Халіб Томпсон) "Вестсайдська історія" (режисер Стівен Спілберг)

(режисер Стівен Спілберг) "Влада пса" (режисер Джейн Кемпіон)

(режисер Джейн Кемпіон) "Свиня" (режисер Майкл Сарноскі)

(режисер Майкл Сарноскі) "Ідентичність" (Режисер Ребекка Холл)

(Режисер Ребекка Холл) "Холодний розрахунок" (режисер Пол Шредер)

(режисер Пол Шредер) "Юда та чорний месія" (режисер Шака Кінг)

(режисер Шака Кінг) "Гірша людина на світі" (режисер Йоакім Трієр)

(режисер Йоакім Трієр) "Старий Генрі" (режисер Потсі Пончіролі)

(режисер Потсі Пончіролі) "Остання дуель" (Режисер Рідлі Скотт)

(Режисер Рідлі Скотт) "Трагедія Макбета" (режисер Джоел Коен)

(режисер Джоел Коен) "Камон Камон" (режисер Майк Міллс)

(режисер Майк Міллс) "Куди ти йдеш, Аїдо?" (режисер Ясміла Жбанич)

Улюблені книги Барака Обами у 2021 році:

Matrix / Lauren Groff

/ Lauren Groff How the Word Is Passed: A Reckoning with the History of Slavery Across America / Clint Smith

/ Clint Smith The Final Revival of Opal & Nev / Dawnie Walton

/ Dawnie Walton The Lincoln Highway / Amor Towles

/ Amor Towles Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City / Andrea Elliott

/ Andrea Elliott Harlem Shuffle / Colson Whitehead

/ Colson Whitehead Cloud Cuckoo Land / Anthony Doerr

/ Anthony Doerr These Precious Days / Ann Patchett

/ Ann Patchett Crying in H Mart / Michelle Zauner

/ Michelle Zauner Aftershocks / Nadia Owusu

/ Nadia Owusu Crossroads / Jonathan Franzen

/ Jonathan Franzen The Love Songs of W.E.B. Du Bois / Honorée Fanonne Jeffers

/ Honorée Fanonne Jeffers Beautiful Country / Qian Julie Wang

На жаль, ці книги поки що доступні лише англійською мовою. Але якщо ви нею володієте – тоді дуже навіть не на жаль. У західних магазинах ви можете їх знайти дуже легко.

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