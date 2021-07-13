Космічні Шаламе і Свінтон та інші зірки на червоній доріжці 7-го дня в Каннах (фото)

Минулого вечора в Каннах відбулася прем'єра "Французького вісника". Дивіться найкращі вбрання селебрітіс з червоної доріжки кінофестивалю

Кращі вбрання 7 дня Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Чергова порція яскравих аутфітів з 74-го Каннського кінофестивалю. За час локдауну зірки скучили за можливостю одягнути на себе розкішні сукні іменитих брендів, а тепер вже кілька днів поспіль вони приходять на івент, щоб покрасуватися перед камерами, ну, і кіно подивитися.

12 червня в Каннах Тільда Свінтон прийшла на прем'єру "Французького вісника", в якому знялася разом із Тімоті Шаламе та Едріаном Броуді.

Тільда одягла сукню морквяного кольору, накинувши на плечі укорочений рожевий жакет від Haider Ackermann із золотими рукавами.

Тільда Свінтон в Haider Ackermann / Фото: Getty Images

Тімоті Шаламе з'явився в не менш футуристичному луці – костюмі від Tom Ford, а Едріан Броуді обрав класику.

Тімоті Шаламе і Едріан Броуді в Каннах / Фото: Getty Images

Меггі Джилленхол позувала на цей раз у вбранні з весняно-літньої кутюрної колекції Chanel – білому жакеті з пишною чорною спідницею.

Меггі Джилленхол на червоній доріжці Каннського кінофестивалю / Фото: Getty Images

Дочка Шона Пенна – Ділан – обрала для червоної дорожи чорне плаття від Balmain в пайєтках. Раніше в схожому вбранні в Каннах ми бачили Сальму Гаєк.

Ділан Пенн у Каннах / Фото: Getty Images

Ще одна зіркова дочка – Онор Бірн, вона ж Свінтон, супроводжує маму в Каннах. На червоній доріжці вона позувала перед камерами в блакитній сукні від Gucci з коміром.

Дочка Тільди Свінтон Онор Бірн / Фото: Getty Images

В цьому році багато селебрітіс обирають відкриті і сміливі сукні. Російська супермодель Наташа Полі – в бузковому напівголому аутфіті з відкритою спиною і вирізом від Valentino.

Наташа Полі в сукні Valentino / Фото: Getty Images

Мелані Лоран теж полюбляє Gucci. На акторці – сіра блискуча сукня без бретелей.

Мелані Лоран / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, що Белла Хадід одягла найкрасивішу сукню в історії Каннського кінофестивалю.