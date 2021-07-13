Космічні Шаламе і Свінтон та інші зірки на червоній доріжці 7-го дня в Каннах (фото)

Чергова порція яскравих аутфітів з 74-го Каннського кінофестивалю. За час локдауну зірки скучили за можливостю одягнути на себе розкішні сукні іменитих брендів, а тепер вже кілька днів поспіль вони приходять на івент, щоб покрасуватися перед камерами, ну, і кіно подивитися.
12 червня в Каннах Тільда Свінтон прийшла на прем'єру "Французького вісника", в якому знялася разом із Тімоті Шаламе та Едріаном Броуді.
Тільда одягла сукню морквяного кольору, накинувши на плечі укорочений рожевий жакет від Haider Ackermann із золотими рукавами.
Тімоті Шаламе з'явився в не менш футуристичному луці – костюмі від Tom Ford, а Едріан Броуді обрав класику.
Меггі Джилленхол позувала на цей раз у вбранні з весняно-літньої кутюрної колекції Chanel – білому жакеті з пишною чорною спідницею.
Дочка Шона Пенна – Ділан – обрала для червоної дорожи чорне плаття від Balmain в пайєтках. Раніше в схожому вбранні в Каннах ми бачили Сальму Гаєк.
Ще одна зіркова дочка – Онор Бірн, вона ж Свінтон, супроводжує маму в Каннах. На червоній доріжці вона позувала перед камерами в блакитній сукні від Gucci з коміром.
В цьому році багато селебрітіс обирають відкриті і сміливі сукні. Російська супермодель Наташа Полі – в бузковому напівголому аутфіті з відкритою спиною і вирізом від Valentino.
Мелані Лоран теж полюбляє Gucci. На акторці – сіра блискуча сукня без бретелей.
Раніше ми писали, що Белла Хадід одягла найкрасивішу сукню в історії Каннського кінофестивалю.