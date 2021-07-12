Всі обговорюють: Белла Хадід одягла найкрасивішу сукню в історії Каннського кінофестивалю (фото)

24-річна супермодель Белла Хадід минулого вечора вразила публіку своєю появою на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2021, де раніше Маріон Котійяр позувала в сукні з деніму.
Хадід з'явилася на прем'єрі картини "Три поверхи" в кутюрній сукні з колекції Schiaparelli осінь-зима 2021/22.
Вбрання Белли дійсно зачаровує – це чорна сукня з відкритими грудьми і довгими рукавами, доповнена прикрасою у вигляді легень, прикрашених коштовним камінням.
Белла Хадід красувалася на килимовій доріжці з ефектним макіяжем, її волосся було зібране у високий пучок. Модель доповнила образ великими рубіновими сережками-підвісками і рубіновою каблучкою.
Це останнє з вражаючих образів, які Хадід представила на червоній килимовій доріжці Каннського кінофестивалю. Минулого тижня вона повторила старий лук Наомі Кемпбелл – це вінтажна біла сукня від Жан-Поля Готьє з прозорим чорним шлейфом і зав'язками на шиї.
А ось, як в цій сукні виглядала Наомі.
Раніше ми обговорювали 5 найдивніших образів з червоної доріжки Канського кінофестивалю.