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Всі обговорюють: Белла Хадід одягла найкрасивішу сукню в історії Каннського кінофестивалю (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
12 липня, 08:35
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Супермодель з'явилася на прем'єрі фільму "Три поверхи" у чорній сукні з відкритими грудьми і прикрасою у вигляді легенів, прикрашеними стразами
Белла Хадід в плаття Schiaparelli на червоній доріжці Канн
Белла Хадід в плаття Schiaparelli на червоній доріжці Канн / Фото: Getty Images

24-річна супермодель Белла Хадід минулого вечора вразила публіку своєю появою на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2021, де раніше Маріон Котійяр позувала в сукні з деніму.

Хадід з'явилася на прем'єрі картини "Три поверхи" в кутюрній сукні з колекції Schiaparelli осінь-зима 2021/22.

Вбрання Белли дійсно зачаровує – це чорна сукня з відкритими грудьми і довгими рукавами, доповнена прикрасою у вигляді легень, прикрашених коштовним камінням.

Белла Хадід в сукні Schiaparelli в Каннах
Белла Хадід в сукні Schiaparelli в Каннах / Фото: Getty Images

Белла Хадід красувалася на килимовій доріжці з ефектним макіяжем, її волосся було зібране у високий пучок. Модель доповнила образ великими рубіновими сережками-підвісками і рубіновою каблучкою.

Це останнє з вражаючих образів, які Хадід представила на червоній килимовій доріжці Каннського кінофестивалю. Минулого тижня вона повторила старий лук Наомі Кемпбелл – це вінтажна біла сукня від Жан-Поля Готьє з прозорим чорним шлейфом і зав'язками на шиї.

Белла Хадід в сукні Jean Paul Gaultier
Белла Хадід в сукні Jean Paul Gaultier / Фото: Getty Images

А ось, як в цій сукні виглядала Наомі.

Наомі Кемпбелл в сукні Jean Paul Gaultier / Фото: Vogue

Раніше ми обговорювали 5 найдивніших образів з червоної доріжки Канського кінофестивалю.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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