Космические Шаламе и Суинтон, а также другие звезды на красной дорожке 7-го дня в Каннах (фото)

Очередная порция ярких аутфитов с Каннского кинофестиваля. За время локдауна звезды соскучились по возможности надеть на себя роскошные платья именитых брендов, а теперь уже несколько дней подряд они приходят на ивент, чтобы покрасоваться перед камерами, ну, и кино посмотреть.
12 июня в Каннах Тильда Суинтон пришла на премьеру "Французского вестника", в котором снялась вместе с Тимоти Шаламе и Эдрианом Броуди.
Тильда надела платье морковного цвета, накинув на плечи укороченный розовый жакет от Haider Ackermann с золотыми рукавами.
Тимоти Шаламе появился в не менее футуристичном луке – костюме от Tom Ford, а Эдриан Броуди выбрал классику.
Мэгги Джилленхол позировала на этот раз в наряде из весенне-летней кутюрной коллекции Chanel – белом жакете с пышной черной юбкой.
Дочь Шона Пенна – Дилан – выбрала для красной дорожи черное платье от Balmain в пайетках. Ранее в похожем наряде в Каннах мы видели Сальму Хайек.
Еще одна звездная дочь – Онор Бирн, она же Суинтон, сопровождает маму в Каннах. На красной дорожке она позировала перед камерами в голубом платье от Gucci с воротником.