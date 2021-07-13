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Космические Шаламе и Суинтон, а также другие звезды на красной дорожке 7-го дня в Каннах (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
13 июля, 11:38
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Минувшим вечером в Каннах состоялась премьера "Французского вестника". Смотрите лучшие наряды селебритис с красной дорожки кинофестиваля
Лучшие наряді 7 дня Каннского кинофестиваля
Лучшие наряді 7 дня Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Очередная порция ярких аутфитов с Каннского кинофестиваля. За время локдауна звезды соскучились по возможности надеть на себя роскошные платья именитых брендов, а теперь уже несколько дней подряд они приходят на ивент, чтобы покрасоваться перед камерами, ну, и кино посмотреть.

12 июня в Каннах Тильда Суинтон пришла на премьеру "Французского вестника", в котором снялась вместе с Тимоти Шаламе и Эдрианом Броуди.

Тильда надела платье морковного цвета, накинув на плечи укороченный розовый жакет от Haider Ackermann с золотыми рукавами.

Тильда Суинтон в Haider Ackermann
Тильда Суинтон в Haider Ackermann / Фото: Getty Images

Тимоти Шаламе появился в не менее футуристичном луке – костюме от Tom Ford, а Эдриан Броуди выбрал классику.

Тимоти Шаламе и Эдриан Броуди в Каннах
Тимоти Шаламе и Эдриан Броуди в Каннах / Фото: Getty Images

Мэгги Джилленхол позировала на этот раз в наряде из весенне-летней кутюрной коллекции Chanel – белом жакете с пышной черной юбкой.

Мэгги Джилленхол на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Мэгги Джилленхол на красной дорожке Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Дочь Шона Пенна – Дилан – выбрала для красной дорожи черное платье от Balmain в пайетках. Ранее в похожем наряде в Каннах мы видели Сальму Хайек.

Дилан Пенн в Каннах
Дилан Пенн в Каннах / Фото: Getty Images

Еще одна звездная дочь – Онор Бирн, она же Суинтон, сопровождает маму в Каннах. На красной дорожке она позировала перед камерами в голубом платье от Gucci с воротником.

Дочь Тильды Суинтон Онор Бирн
Дочь Тильды Суинтон Онор Бирн / Фото: Getty Images

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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