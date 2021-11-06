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Художниця Оксана Левченя знялася у надзвичайно красивому лукбуку BOBKOVA (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
6 листопада, 18:16
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Новим обличчям бренду BOBKOVA стала Оксана Левченя, художниця та творець килимової майстерні OLK Manufactory
Лукбук BOBKOVA SS 2022
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба

Оксана Левченя стала обличчям бренду не випадково, адже бренд уже багато років робить колаборції з арт-галереями та художниками; ставить акцент на тому, що створює свої колекції для жінки, яка цінує мистецтво.

BOBKOVA – це дуже чесна жіночність, без загравань та кокетства. У лаконічності та стриманості я почуваюся найбільш комфортно. Це одяг, який неможливо розлюбити, як не можна розлюбити свободу бути собою,

– каже Оксана Левченя.

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Лукбук BOBKOVA SS 2022
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба

В Оксані з'єднані всі цінності бренду: інтелект, витонченість, творчість і талант, – каже Крістіна Бобкова, – вона втілення жінки BOBKOVA, у нас дуже багато спільних переконань та прагнень: про унікальність, екологічність, усвідомлене споживання, продовження українських ремесел, про бажання цей світ естетичніший, добріший і кращий. Зняти Оксану Левченю у кампейні бренду – це давня ідея моя та Стефана Лісовського, і ось, за підтримки нашого стиліста Надії Шаповал, це сталося. Ця зйомка – одна з моїх найулюбленіших.

Лукбук BOBKOVA SS 2022
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба

Основні кольори, які використовувала дизайнер у колекції BOBKOVA SS 2022: яскраві відтінки блакитного, синього, помаранчевого та теракотового, а також зеленого, хакі, охри та пісочного.

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Лукбук BOBKOVA SS 2022
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба

До неї увійшли: розслаблені брючні костюми з льону, сукні комбінації та пончо, жакети-сорочки доповнені декоративними гудзиками з перламутру, аксесуарами з каміння та мушель, комбінезони, легкі шовкові сукні А-подібного силуету та незвичайний трикотаж.

Лукбук BOBKOVA SS 2022
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба

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Мені не потрібно адаптуватися та звикати до цього одягу. Він аристократичний і елегантний та водночас універсальний. Розкутість, сила та цілісність, все це мені дуже імпонує. Я дуже люблю чоловічий крій у брючних костюмах, адже маскулінність і жіночність поєднуються в кожній із нас, – каже Оксана під час зйомки, – свобода від стереотипів, свобода бути поза часом та ситуацією: ти завжди в моменті, завжди на своєму місці.

Лукбук BOBKOVA SS 2022
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба

Шовковий смокінг без застібки, запозичений із чоловічого гардеробу, у поєднанні з широкими брюками виглядає одночасно сексуально та мускулінно. Цей прийом використаний в інших брючних костюмах та сукнях. Двійки-трансформери з бавовни, боді та джемпера, сорочки з принтами і навіть вечірні сукні у поєднанні з в'язаними шапочками та плетеними шкіряними мюлі відносять до витоків африканського джазу.

Лукбук BOBKOVA SS 2022
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба

Також у колекції представлені кольє, брошки, підвіски, браслети та сережки з позолотою, виконані з використанням каменів Swarovski та натуральних морських мушель.

Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресслужба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресслужба
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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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