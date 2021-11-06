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Художница Оксана Левченя снялась в необычайно красивом лукбуке BOBKOVA (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
6 ноября, 18:16
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Новым лицом бренда BOBKOVA стала Оксана Левченя, художница и создательница ковровой мастерской OLK Manufactory
Лукбук BOBKOVA SS 2022
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба

Оксана Левченя стала лицом бренда не случайно, ведь бренд уже много лет делает коллаборции с арт-галереями и художниками; ставит акцент на том, что создает свои коллекции для женщины, ценящей искусство.

BOBKOVA – это очень честная женственность, без заигрываний и кокетства. В лаконичности и сдержанности я чувствую себя наиболее комфортно. Это одежда, которую невозможно разлюбить, как нельзя разлюбить свободу быть собой,

- говорит Оксана Левченя.

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Лукбук BOBKOVA SS 2022
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба

В Оксане соединены все ценности бренда: интеллект, изящество, творчество и талант, – говорит Кристина Бобкова, – она воплощение женщины BOBKOVA, у нас очень много общих убеждений и устремлений: об уникальности, экологичности, осознанном потреблении, продолжении украинских ремесел, о желание сделать этот мир эстетичнее, добрее и лучше. Снять Оксану Левченю в кампейне бренда – это давняя идея моя и Стефана Лисовского, и вот, при поддержке нашего стилиста Надежды Шаповал, это произошло. Эта съемка -одна из моих самых любимых.

Лукбук BOBKOVA SS 2022
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба

Основные цвета, которые использовала дизайнер в коллекции BOBKOVA SS 2022: яркие оттенки голубого, синего, оранжевого и терракотового, а также зеленого, хаки, охры и песочного.

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Лукбук BOBKOVA SS 2022
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба

В нее вошли: расслабленные брючные костюмы из льна, платья комбинации и пончо, жакеты-рубашки дополнены декоративными пуговицами из перламутра, аксессуарами из камней и ракушек, комбинезоны, легкие шелковые платья А-образного силуэта и необычный трикотаж.

Лукбук BOBKOVA SS 2022
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба

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Мне не нужно адаптироваться и привыкать к этой одежде. Она аристократична и элегантна и, в то же время, универсальна. Раскрепощенность, сила и цельность, все это мне очень импонирует. Я очень люблю мужской крой в брючных костюмах, ведь маскулинность и женственность совмещаются в каждой из нас, – говорит Оксана во время съемки, – свобода от стереотипов, свобода быть вне времени и ситуации: ты всегда в моменте, всегда на своем месте.

Лукбук BOBKOVA SS 2022
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба

Шелковый смокинг без застежки, позаимствованный из мужского гардероба, в сочетании с широкими брюками выглядит одновременно сексуально и мускулинно. Этот прием использован в других брючных костюмах и платьях. Двойки-трансформеры из хлопка, боди и джемпера, рубашки с принтами и даже вечерние платья в сочетании с вязаными шапочками и плетеными кожаными мюли отправляют к истокам африканского джаза.

Лукбук BOBKOVA SS 2022
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба

Также в коллекции представлены колье, броши, подвески, браслеты и сережки с позолотой, выполненные с использованием камней Swarovski и натуральных морских ракушек.

Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 | Фото: пресс-служба
Лукбук BOBKOVA SS 2022 / Фото: пресс-служба
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Стилистом съемки стала Надежда Шаповал. Оксана Левченя позировала фотографу Стефану Лисовскому.

Читайте также: Кристина Бобкова: "Самое главное – всегда быть близкими с детьми, уметь их слушать и не запрещать все подряд

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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