iPhone тепер можна розблокувати в масці: що потрібно зробити
Для цього знадобиться Apple Watch
Власники iPhone тепер зможуть розблокувати смартфон через Face ID, при цьому не знімаючи медичну маску з обличчя.
Про це повідомляє Engadget.
Нововведення з'явилося в бета-версії iOS 14.5. Однак для його використання знадобиться Apple Watch.
Функція працює наступним чином: спочатку потрібно подивитися на iPhone, потім на Apple Watch надійде тактильний сигнал, який підтверджує, що смартфон був розблокований. Заблокувати пристрій також можна з годинника.
Важливо: для роботи функції повинно бути активно "Розпізнавання зап'ястя". Відповідна опція знаходиться в додатку Watch -> Код-пароль.
При цьому для оплати покупок в Apple Pay доведеться або зняти маску, або скористатися Apple Watch. Крім того, якщо на зап'ясті розблокований годинник, то будь-яка людина в масці зможе розблокувати ваш iPhone.
Як повідомлялося раніше, група дизайнерів з команди Джоні Айва, відповідальна за розробку зовнішнього вигляду iPhone і iPad, створила захисну маску проти коронавірусу. Новинка отримала назву Apple Face Mask.
Раніше ми також писали про те, як LG випустила маску проти коронавірусу на батарейках.
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