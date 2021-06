Зірка серіалу Друзі бореться з раком четвертої стадії

59-річний Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв Гантера в серіалі "Друзі" три роки бореться з раком простати. Акторові діагностували четверту стадію

Джеймс Майкл Тайлер, відомий за роллю Гантера в ситкомі "Друзі", вже три роки бореться з раком простати. Захворювання досягло четвертої стадії і поширилося на кістки 59-річного Джеймса.

Нещодавно вийшов спецепізод "Друзів". 17 років потому головні герої знову повернулися в квартиру Моніки і не стримували сліз.

Про рак Джеймс Майкл Тайлер розповів під час ефіру на шоу Today:

"Мені поставили діагноз: рак простати на пізній стадії, який поширився на мої кістки. Я борюся з цим останні три роки. Зараз у мене четверта стадія, пізня стадія раку. Зрештою, ви знаєте, це напевно мене дістане".

Actor James Michael Tyler ( @slate_michael ) Played Gunther on Friends for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because hes been battling a serious health issue. Now hes sharing his news for the first time with @craigmelvin . pic.twitter.com/272tg4Sbvc