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Зірка серіалу Друзі бореться з раком четвертої стадії

Сьогодні, 08:32

59-річний Джеймс Майкл Тайлер, який зіграв Гантера в серіалі "Друзі" три роки бореться з раком простати. Акторові діагностували четверту стадію

Джеймс Майкл Тайлер з серіалу Друзі розповів про боротьбу з раком четвертої стадії
Джеймс Майкл Тайлер з серіалу Друзі розповів про боротьбу з раком четвертої стадії
Фото: Скриншот из видео

Джеймс Майкл Тайлер, відомий за роллю Гантера в ситкомі "Друзі", вже три роки бореться з раком простати. Захворювання досягло четвертої стадії і поширилося на кістки 59-річного Джеймса.

Нещодавно вийшов спецепізод "Друзів". 17 років потому головні герої знову повернулися в квартиру Моніки і не стримували сліз.

Про рак Джеймс Майкл Тайлер розповів під час ефіру на шоу Today:

"Мені поставили діагноз: рак простати на пізній стадії, який поширився на мої кістки. Я борюся з цим останні три роки. Зараз у мене четверта стадія, пізня стадія раку. Зрештою, ви знаєте, це напевно мене дістане".

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Як зазначив Тайлер, на початковій стадії захворювання лікування було нескладним, він відчував себе добре. Але з початком пандемії ситуація значно погіршилася.

"Я пропустив тест, що було не дуже добре. Отже, рак вирішив мутувати під час пандемії, і тому він прогресує", – додав актор.

Через хворобу Джеймс Майкл Тайлер не зміг взяти повноцінної участі в спеціальному епізоді серіалу "Друзі". Актор з'явився у кадрі лише на кілька хвилин.

Дивіться сюжет про зірок, які борються з раком:

Раніше ми писали, що у Юлії Волкової з "Тату" вдруге діагностували рак.

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