Макс Барських шокував заявою про дітей

Співак зізнався, що думав про сурогатне материнство

Співак Макс Барських, який нещодавно зізнався, що у нього не було сексу цілий рік, зробив ще одне відверту заяву, яка стосується дітей. За словами артиста, у віці 25-26 років він думав про народження дітей від сурогатної матері.

Макс Барських не заводить серйозних стосунків, тому що весь свій час він зайнятий роботою, новими проектами і реалізацією творчих ідей. Артист, якому днями виповниться 31 рік, зазначає, що не проти сім'ї та хоче дітей. Він навіть замислювався про сурогатне материнство.

До речі, день народження Макса Барських – 8 Березня. Дивіться ідеї кращих подарунків у Міжнародний жіночий день, а також до інших весняних свят.

Співак Макс Барських Фото: instagram.com/max_barskih

"Я думав про це, мабуть, коли мені було 25-26 років. Я хотів. Але зараз у мене є плани, вони великі і 90% мого часу в роботі", – сказав Макс у інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

Барських також розповів, про скількох дітей мріє у майбутньому. "В ідеалі це хлопчик і дівчинка. Старший брат і маленька сестричка", – поділився співак.

Максу Барських вже давно приписують роман з ексучасницею "ВІА Гри" Мішею Романовою. У співачки є маленький син, якого Барських хрестив восени минулого року.

Міша Романова із сином Мартіном, Максом Барських і його сестрою Оксаною Фото: Instagram/misharomanova

Раніше Міша Романова відверто розповіла про стосунки із Максом Барських.

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