Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Макс Барських шокував заявою про дітей

Сьогодні, 09:59

Співак зізнався, що думав про сурогатне материнство

Співак Макс Барських, який нещодавно зізнався, що у нього не було сексу цілий рік, зробив ще одне відверту заяву, яка стосується дітей. За словами артиста, у віці 25-26 років він думав про народження дітей від сурогатної матері.

Макс Барських не заводить серйозних стосунків, тому що весь свій час він зайнятий роботою, новими проектами і реалізацією творчих ідей. Артист, якому днями виповниться 31 рік, зазначає, що не проти сім'ї та хоче дітей. Він навіть замислювався про сурогатне материнство.

До речі, день народження Макса Барських – 8 Березня. Дивіться ідеї кращих подарунків у Міжнародний жіночий день, а також до інших весняних свят.

Співак Макс Барських
Співак Макс Барських
Фото: instagram.com/max_barskih

"Я думав про це, мабуть, коли мені було 25-26 років. Я хотів. Але зараз у мене є плани, вони великі і 90% мого часу в роботі", – сказав Макс у інтерв'ю, опублікованому в YouTube-каналі "Світського життя".

Читайте також:
Макс Барських розповів, чому не поспішає одружуватися і заводити сім'ю

Барських також розповів, про скількох дітей мріє у майбутньому. "В ідеалі це хлопчик і дівчинка. Старший брат і маленька сестричка", – поділився співак.

Максу Барських вже давно приписують роман з ексучасницею "ВІА Гри" Мішею Романовою. У співачки є маленький син, якого Барських хрестив восени минулого року.

Міша Романова із сином Мартіном, Максом Барських і його сестрою Оксаною
Міша Романова із сином Мартіном, Максом Барських і його сестрою Оксаною
Фото: Instagram/misharomanova

Раніше Міша Романова відверто розповіла про стосунки із Максом Барських.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ані Лорак і Макс Барських зробили спільне фото за лаштунками російського "Золотого грамофона" Новий сингл Макса Барських став саундтреком до української еротичної драми про ЛГБТ Алек Болдвін став батьком усьоме: фото малюка
сурогатне материнство Макс Барських
Реклама

Новини партнерів

Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой

Популярні статті

Вчора, 13:04Смачно

Як приготувати салат "Фіалки" на 8 Березня

Вчора, 07:10Events

Привітання з 8 Березня в прозі: найкрасивіші тексти і листівки

5 березняЗірково

Олександр Пономарьов розповів, як приховував від Винника та DZIDZIO свою участь в "Масці"

5 березняСмачно

Салат "Мімоза": класичний рецепт на 8 Березня з сардинами

5 березняEvents

Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші

5 березняЗірково

8 фільмів про сильних жінок, які надихають

5 березняСмачно

Начинки для млинців: 5 солодких варіантів на Масницю

5 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: торт "Наполеон" із заварним кремом

5 березняФаново

Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS

5 березняЗірково

"А тобі по**й": DOROFEEVA випустила трек з матами про нерозділене кохання

5 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 березня: Близнят чекає сюрприз, а Левам варто замислитися

4 березняПсихо

Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок

4 березняСмачно

Чим здивувати маму на 8 Березня: 5 рецептів

4 березняФаново

Що послухати на 8 Березня – готуємо святковий плейлист

4 березняМодно

Яку зачіску зробити на 8 Березня: красиві ідеї для різної довжини волосся

4 березняСмачно

Салати на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Новини партнерів

Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Алентову не узнать: в погоне за молодостью актриса потеряла лицо
Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
Какое заболевание при COVID-19 приводит к летальному исходу?
"Обезьяна счастлива": Маск похвастался новой разработкой
"Обезьяна счастлива": Маск похвастался новой разработкой
Коронавирус: проблему решает ходьба
Коронавирус: проблему решает ходьба
Как приготовить парфе из куриной печени: рецепт
Как приготовить парфе из куриной печени: рецепт
Обозвавшая феминисток Акиньшина получила "ответку" от Сафронова
Обозвавшая феминисток Акиньшина получила "ответку" от Сафронова

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти