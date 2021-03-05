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Макс Барських зізнався, що в нього не було сексу цілий рік

Сьогодні, 13:00

Співак також пояснив, чому не готовий до серйозних стосунків

Максу Барських, який записав саундтрек для українського фільму про ЛГБТ, зовсім скоро виповниться 31 рік. Він встиг побудувати успішну кар'єру, але ось сім'єю поки не обзавівся.

Чому артист не поспішає, як то кажуть, "пов'язати себе путами шлюбу", і як він прожив цілий рік без інтиму – читайте далі в матеріалі.

Співак Макс Барських
Співак Макс Барських
Фото: пресслужба

Свій нинішній період Макс Барських описує так: "Розслаблення, впевненість, внутрішня гармонія. Навчився жити в моменті, насолоджуватися кожним днем, бути щасливим незалежно від обставин і людей. Стало менше "рожевих окулярів".

До змін у житті, які вніс карантин, артист поставився із розумінням. Світовий тур "NEZEMNAYA 2020" був перенесений, а співак несподівано для себе на останньому рейсі полетів у Лос-Анджелес, де і зустрів "нову реальність".

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До карантинного режиму адаптувався швидко: їздив до океану, ходив на хайкинг, медитував, читав і дивився фільми. "За останні кілька років я дав достатню кількість концертів, щоб захотіти трошки відпочити", – зізнається Макс в інтерв'ю для журналу "Отдохни".

Макс Барських
Фото: .instagram.com/max_barskih

Через велику кількість творчих планів артист поки не поспішає розлучатися з холостяцьким життям.

"Не хочу заводити стосунки з ким попало, далі сексу поки нічого не заходить", – відверто каже Макс.

В інтерв'ю співак також розповів про те, що якось йому вдалося протриматися без сексу цілий рік, настільки він був занурений в роботу.

Нагадаємо, раніше сестра Макса Барських розповіла, в яких вони зараз взаєминах.

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