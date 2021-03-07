Макс Барских шокировал заявлением о детях

Певец признался, что думал о суррогатном материнстве

Певец Макс Барских, который недавно признался, что у него не было секса целый год, сделал еще одно откровенное заявление, которое касается детей. По словам артиста, в возрасте 25-26 лет он думал о рождении детей от суррогатной матери.

Макс Барских не заводит серьезных отношений, потому что все свое время он занят работой, новыми проектами и реализацией творческих идей. Артист, которому на днях исполнится 31 год, отмечает, что не против семьи и хочет детей. Он даже задумывался о суррогатном материнстве.

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Певец Макс Барских Фото: instagram.com/max_barskih

"Я думал об этом, пожалуй, когда мне было 25-26 лет. Я хотел. Но сейчас у меня есть планы, они большие и 90% моего времени в работе", – сказал Макс в интервью, опубликованном в YouTube-канале "Светской жизни".

Барских также рассказал, о скольких детях мечтает в будущем. "В идеале это мальчик и девочка. Старший брат и маленькая сестричка", – поделился певец.

Максу Барских уже давно приписывают роман с экс-участницей "ВИА Гры" Мишей Романовой. У певицы есть маленький сын, которого Барских крестил осенью прошлого года.

Миша Романова с сыном Мартином, Максом Барских и его сестрой Оксаной Фото: Instagram/misharomanova

Ранее Миша Романова откровенно рассказала об отношениях с Максом Барских.

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