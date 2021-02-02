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Відомі ведучі телеканалу "Україна" висловили свою позицію щодо жорстокого поводження з тваринами

Сьогодні, 12:45

Олег Панюта і Ольга Грицик висловилися про кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

В останні дні додалося чимало випадків безжального ставлення до тварин, які у багатьох викликали обурення і осуд. Ведучі новин "Сьогодні" Олег Панюта і Ольга Грицик висловилися про кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами і закликали не проходити повз.

"Вже кілька днів мережею гуляє зворушливе відео про британця, який витратив 300 фунтів (це понад 10 тисяч гривень) на обстеження своєї собаки, яка несподівано почала кульгати. Виявилося, що пес абсолютно здоровий, а накульгував з солідарності з господарем, який як раз ходив у гіпсі, через зламану ногу. Так вони і йшли додому – господар на милицях і собака на трьох лапах", – розповіла Ольга Грицик.

Ведуча Ольга Грицик
Ведуча Ольга Грицик
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Втім, в Україні ситуація кардинально відрізняється. Телеведуча нагадує про декілька показових прикладах, коли один чоловік жорстоко побив цуценя в ліфті, а потім викинув на лютий мороз, інший прив'язав собаку до машини і тягнув по дорозі, просто за те, що він нашкодив в курнику. А суд Києва не знайшов складу злочину в діях догхантерів Святогора, на чиїх руках сотні, або вже тисячі собачих смертей.

"Так ось – я, як думаю, і більшість з нас, хочу жити серед людей з великим серцем, а не в резервації чорних душ. А для цього кожна недолюдина, яка захоче замахнутися на слабшого, повинна розуміти, що за це настає відповідальність. У тому числі – кримінальна. Закон існує, але стежити щоб він виконувався це, в тому числі, і наша з вами відповідальність. Не будьте байдужими, не проходьте повз, викликайте поліцію і простежте, щоб справу довели до логічного завершення. Тому що жорстокість не має меж – сьогодні це тварина, а завтра ви, або хтось із ваших близьких", – закликає Ольга Грицик.

Повністю підтримує думку колеги Олег Панюта. Ведучий "Сьогодні. Підсумки" переконаний, що від кожного з нас залежить те, в якому світі ми будемо жити.

Ведучий Олег Панюта
Ведучий Олег Панюта
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"Випадків жорстокого поводження з тваринами, на жаль, дуже багато. І небайдужі люди не проходять повз. Але проблема не в кримінальній відповідальності, а в невідворотності покарання. Тому що, навіть якщо такі історії доходять до суду (вкрай рідко), там не бачать причин для покарання. Ми повинні перестати дивитися на тварин як на щось вторинне. Вони – такі ж жителі планети Земля, як і люди! Замість цього – ми забираємо у них комфортне середовище для життя", – розповів Олег Панюта.

Як працює опікунство над тваринами в Україні – дивіться відео:

Тим часом ми з'ясували, як живе найсумніший в світі кіт-меланхолік.

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Джерело: Сьогодні
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