Известные ведущие телеканала "Украина" выразили свою позицию относительно жестокого обращения с животными

Олег Панюта и Ольга Грицык высказались об уголовной ответственности за жестокое обращение с животными

В последние дни добавилось немало случаев безжалостного отношения к животным, которые у многих вызвали возмущение и осуждение. Ведущие новостей "Сегодня" Олег Панюта и Ольга Грицык высказались о уголовной ответственности за жестокое обращение с животными и призвали не проходить мимо.

"Уже несколько дней сетью гуляет трогательное видео о британце, который потратил 300 фунтов (это более 10 тысяч гривен) на обследование своей собаки, которая неожиданно начала хромать. Оказалось, что пес абсолютно здоров, а прихрамывал из солидарности с хозяином, который как раз ходил в гипсе, из-за сломанной ноги. Так они и шли домой – хозяин на костылях и собака на трех лапах", – рассказала Ольга Грицык.

Ведущая Ольга Грицык Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Впрочем, в Украине ситуация кардинально отличается. Телеведущая напоминает о нескольких показательных примерах, когда один мужчина жестоко избил щенка в лифте, а затем выбросил на лютый мороз, другой привязал собаку к машине и тянул по дороге, просто за то, что он нашкодил в курятнике. А суд Киева не нашел состава преступления в действиях догхантера Святогора, на чьих руках сотни, или уже тысячи собачьих смертей.

"Так вот – я, как думаю, и большинство из нас, хочу жить среди людей с большим сердцем, а не в резервации черных душ. А для этого каждый недочеловек, который захочет замахнуться на более слабого, должен понимать, что за это наступает ответственность. В том числе – уголовная. Закон существует, но следить чтобы он выполнялся это, в том числе, и наша с вами ответственность. Не будьте равнодушными, не проходите мимо, вызывайте полицию и проследите, чтобы дело довели до логического завершения. Потому что жестокость не имеет границ – сегодня это животное, а завтра вы, или кто-то из ваших близких", – призывает Ольга Грицык.

Полностью поддерживает мнение коллеги Олег Панюта. Ведущий "Сегодня. Итоги" убежден, что от каждого из нас зависит то, в каком мире мы будем жить.

Ведущий Олег Панюта Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Случаев жестокого обращения с животными, к сожалению, очень много. И неравнодушные люди не проходят мимо. Но проблема не в уголовной ответственности, а в неотвратимости наказания. Потому что, даже если такие истории доходят до суда (крайне редко), там не видят причин для наказания. Мы должны перестать смотреть на животных как на что-то вторичное. Они – такие же жители планеты Земля, как и люди! Вместо этого – мы забираем у них комфортную среду для жизни", – рассказал Олег Панюта.

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