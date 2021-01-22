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Спить по 20 годин на добу: як живе найсумніший у світі кіт-меланхолік (фото)

Сьогодні, 12:49

Пухнастик любить, коли його гладять і не відмовляється від смачної їжі

"Найсумніший в світі" кіт по кличці Барнабі, який разом з господинею живе в американському штаті Міссурі, прославився в інтернеті завдяки сумним очам, меланхолійному погляду, а також "неслухняній" шерсті, що в'ється урізнобіч.

Барнабі любить, коли його гладять (але у нього обов'язково має бути гарний настрій). Він не відмовляється від смачної їжі і спить по 20 годин на добу.

Не зважаючи на сумний погляд, у пухнастика немає жодної причини бути незадоволеним своїм прекрасним життям.

"Він, безсумнівно, дуже щасливий, але при цьому виглядає похмурим аристократом. Ми все одно його любимо", – додає хазяйка кота.

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У Барнабі дуже кумедна "зачіска"

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Він любить сидіти на м'яких кріслах

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Іноді просто дивиться у вікно

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Проводить час із сім'єю

Фото: Instagram | Barnaby Persian

У нього є сестра. Вона оптимістка

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Барнабі спить по 20 годин на добу

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Він обожнює грітися на сонечку

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Декому він нагадує Джона Сноу з "Гри престолів"

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Хазяйка кота стверджує, що її вихованець повністю щасливий

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Ми навіть не сумніваємося

Фото: Instagram | Barnaby Persian

Нагадаємо, раніше ми писали про 10 домашніх тварин, які не забувають показати, хто в домі господар.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/barnaby_persian
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