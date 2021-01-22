Спить по 20 годин на добу: як живе найсумніший у світі кіт-меланхолік (фото)
Пухнастик любить, коли його гладять і не відмовляється від смачної їжі
"Найсумніший в світі" кіт по кличці Барнабі, який разом з господинею живе в американському штаті Міссурі, прославився в інтернеті завдяки сумним очам, меланхолійному погляду, а також "неслухняній" шерсті, що в'ється урізнобіч.
Барнабі любить, коли його гладять (але у нього обов'язково має бути гарний настрій). Він не відмовляється від смачної їжі і спить по 20 годин на добу.
Не зважаючи на сумний погляд, у пухнастика немає жодної причини бути незадоволеним своїм прекрасним життям.
"Він, безсумнівно, дуже щасливий, але при цьому виглядає похмурим аристократом. Ми все одно його любимо", – додає хазяйка кота.
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