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Ексучасниця групи Little Big знайдена мертвою

Сьогодні, 09:30

Анну Кастельянос знайшли в її власній квартирі

Колишня учасниця групи Little Big, яка повинна була представляти Росію на "Євробаченні-2020", Анна Кастельянос знайдена мертвою. Тіло артистки було виявлено в її квартирі в Санкт-Петербурзі, повідомляє Telegram-канал Mash.

Причина смерті 38-річної Анни Кастельянос поки невідома. Останні півроку вона була прикута до ліжка через серйозні проблеми зі здоров'ям.

Анна Кастельянос
Анна Кастельянос
Фото: Instagram

ЗМІ пишуть, що Кастельянос скаржилася на болі в спині, і з середини минулого року майже не вставала. Їй допомагали волонтери, один з яких знайшов Анну мертвою.

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Кастельянос була учасницею першого складу Little Big з 2013 по 2014 рік. Крім участі в групі, Анна була ведучою заходів, знімалася в кіно, працювала вихователькою в дитсадку.

Своїм прикладом артистка допомагала людям, схожим на неї, побороти свої комплекси.

Раніше ми писали, що менеджер Little Big пішов від музикантів після новини про участь в "Євробаченні-2020".

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