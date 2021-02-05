Оскароносний актор Крістофер Пламмер помер на 92 році життя

Смерть актора підтвердила його сім'я

У Коннектикуті помер лауреат "Оскара" Крістофер Пламмер. На момент смерті йому був 91 рік. Смерть голлівудської зірки підтвердила його сім'я, пише Deadline.

Причина смерті актора не повідомляється, проте відомо, що він пішов з життя тихо, в оточенні близьких.

Актор Крістофер Пламмер Фото: Getty Images

Кріс Пламмер народився у 1929 році в Торонто. Його акторська кар'єра почалася в театрі, де він зіграв кілька знакових для себе ролей, у тому числі в спектаклях "Юлій Цезар", "Генріх V" та "Гамлет".

Однією з останніх робіт Крістофера Пламмера в кіно стала роль у фільмі "Дістати ножі". Він також знімався в картинах "Дівчина з татуюванням дракона", "Усі гроші світу", "Не впіймали – не злодій", "Своя людина", "Ігри розуму", "Звуки музики" тощо.

Крістофер Пламмер у фільмі "Усі гроші світу"

Фото: IMDb

У 2012 році Пламмер отримав "Оскар" за роль в картині "Початківці". Крім того, він є володарем премій "Еммі", "Золотий глобус", BAFTA, Тоні та нагороди Гільдії кіноакторів США.

Раніше повідомлялося про смерть Бориса Плотникова – зірки фільму "Собаче серце".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися