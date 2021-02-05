Оскароносный актер Кристофер Пламмер умер на 92 году жизни

Смерть актера подтвердила его семья

В Коннектикуте скончался лауреат "Оскара" Кристофер Пламмер. На момент смерти ему был 91 год. Кончину голливудской звезды подтвердила его семья, пишет Deadline.

Причина смерти актера не сообщается, однако известно, что он ушел из жизни тихо, в окружении близких.

Актер Кристофер Пламмер Фото: Getty Images

Крис Пламмер родился в 1929 году в Торонто. Его актерская карьера началась в театре, где он сыграл несколько знаковых для себя ролей, в том числе в спектаклях "Юлий Цезарь", "Генрих V" и "Гамлет".

Одной из последних работ Кристофера Пламмера в кино стала роль в фильме "Достать ножи". Он также снимался в картинах "Девушка с татуировкой дракона", "Все деньги мира", "Не пойман – не вор", "Свой человек", "Игры разума", "Звуки музыки" и т.д.

Кристофер Пламмер в фильме "Все деньги мира"

Фото: IMDb

В 2012 году Пламмер получил "Оскар" за роль в картине "Начинающие". Кроме того, он является обладателем премий "Эмми", "Золотой глобус", BAFTA, Тони и награды Гильдии киноактеров США.

Ранее сообщалось о смерти Бориса Плотникова – звезды фильма "Собачье сердце".

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