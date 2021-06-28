Фото дня: 63-річна Шерон Стоун в жовтому сексі бікіні показала фігуру

Акторка Шерон Стоун бажає всім своїм фоловерам спекотного літа. Зірка опублікувала знімок, на якому показала підтягнуту фігуру в купальнику

63-річна Шерон Стоун показала фігуру в купальнику / Фото: instagram.com/sharonstone

Акторка Шерон Стоун, яка нещодавно знялася для іспанського Elle, показала, як проходить її літо. 63-річна зірка Голлівуду опублікувала в Instagram-профілі знімок, на якому вона посміхається, вдягнена у жовте бікіні.

Шерон підписала фотографію короткою фразою "Щасливе літо", і вона дійсно сяє на знімку.

Акторка Шерон Стоун показала фото в купальнику / Фото: instagram.com/sharonstone

Щоб теж отримати задоволення від літа, переходите по цьому посиланню і обирайте ідеї чим зайняти себе влітку, які ми підготували в календарі літніх лайфхаків. Там дуже цікаво!

Та повернемося до Шерон. У коментарях підписники акторки не обділили увагою і її французького бульдога, якого можна помітити на задньому фоні в нижньому лівому кутку. Вони пишуть, що ніби вражений красою своєї господині.

У вересні зірка "Основного інстинкту" заявила, що ніколи не вважала себе сексуальною, незважаючи на свій багаторічний статус секс-символу.

"Я маю на увазі, я ніколи не думала, що я така сексуальна", – сказала Шерон Стоун в інтерв'ю журналу Town & Country. – "Коли я знімалася в "Основному інстинкті", я досліджувала свою темну сторону і подружилася із нею. Я не повинна боятися самої себе. Я думаю, що люди знаходять це сексуальним".

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