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Фото дня: 63-річна Шерон Стоун в жовтому сексі бікіні показала фігуру

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 червня, 14:10
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Акторка Шерон Стоун бажає всім своїм фоловерам спекотного літа. Зірка опублікувала знімок, на якому показала підтягнуту фігуру в купальнику
63-річна Шерон Стоун показала фігуру в купальнику
63-річна Шерон Стоун показала фігуру в купальнику / Фото: instagram.com/sharonstone

Акторка Шерон Стоун, яка нещодавно знялася для іспанського Elle, показала, як проходить її літо. 63-річна зірка Голлівуду опублікувала в Instagram-профілі знімок, на якому вона посміхається, вдягнена у жовте бікіні.

Шерон підписала фотографію короткою фразою "Щасливе літо", і вона дійсно сяє на знімку.

Акторка Шерон Стоун показала фото в купальнику
Акторка Шерон Стоун показала фото в купальнику / Фото: instagram.com/sharonstone

  • Щоб теж отримати задоволення від літа, переходите по цьому посиланню і обирайте ідеї чим зайняти себе влітку, які ми підготували в календарі літніх лайфхаків. Там дуже цікаво!

Та повернемося до Шерон. У коментарях підписники акторки не обділили увагою і її французького бульдога, якого можна помітити на задньому фоні в нижньому лівому кутку. Вони пишуть, що ніби вражений красою своєї господині.

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У вересні зірка "Основного інстинкту" заявила, що ніколи не вважала себе сексуальною, незважаючи на свій багаторічний статус секс-символу.

"Я маю на увазі, я ніколи не думала, що я така сексуальна", – сказала Шерон Стоун в інтерв'ю журналу Town & Country. – "Коли я знімалася в "Основному інстинкті", я досліджувала свою темну сторону і подружилася із нею. Я не повинна боятися самої себе. Я думаю, що люди знаходять це сексуальним".

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Раніше ми писали, що Шерон Стоун розповіла про страшний аборт у 18 років.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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