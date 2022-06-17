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Психопат или играет в Гитлера: чем болен Лукашенко – врачи назвали диагноз

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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17 июня, 10:00
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Президент Беларуси Александр Лукашенко первый раз попал в поле зрения психиатров в далеких 70-х. С тех пор "батьке" не раз ставили психиатрический диагноз
Оказывается, врачи знали давно, что президент Беларуси - Александр Лукашенко психически болен
Оказывается, врачи знали давно, что президент Беларуси - Александр Лукашенко психически болен / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

Презрительное отношение Александра Лукашенко, Президента республики Беларусь к людям, отсутствие сопереживания давно было заметно глазам специалистов. Белорусский психиатр Дмитрий Щигельский давно опубликовал историю болезни "батьки", за что врачу пришлось покинуть Беларусь.

О проблемах с психикой Лукашенко сообщает и украинский психолог, психотерапевт, PhD Оксана Шершнева, специалист считает, что у "батьки" – параноидальное расстройство личности.

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У Александра Лукашенко есть очевидные признаки экспансивной паранойи. Он видит опасность на каждом шагу, подозревает окружающих о том, что они хотят ему навредить, – говорит Оксана Шершнева,- А чего стоит его знаменитая речь о том, откуда на Беларусь готовилось наступление!

Параноидальные нарушения обычно формируются еще в детстве, когда ребенок не чувствует себя в безопасности. Впрочем, о психическом состоянии Лукашенко было известно, если верить медиа, еще задолго до его первого избрания на пост президента. Так, медкарта будущего тогда президента Лукашенко была украдена из психиатрической больницы Могилева в 1994 году, как раз перед вторым туром предвыборной гонки.

Оказывается,
Оказывается, "батька" находился на наблюдении в "психушке" еще с середины 1970-х годов / Фото: Коллаж: Сегодня

Оказывается, "батька" находился на наблюдении в "психушке" с середины 1970-х годов. В конце медицинского описания – диагноз и вывод психиатров: пациент (Лукашенко) страдает мозаичной психопатией, т.е. тем же заболеванием, которым страдали Иосиф Сталин и Адольф Гитлер.

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Но если "батька" психически болен, то насколько он вменяем? Дмитрий Щигельский считает, что вполне. Хоть у Лукашенко расстройство личности, но он вполне осознает характер своих действий и в состоянии понимать их последствия. Оксана Шершнева также отмечает, что параноидальное расстройство поддается лечению, хотя и требует серьезной терапии. Соответственно, Лукашенко подлежит суду.

Также ранее мы писали, чем больна Скабеева – ее поведение диагноз или "работа", мнение психологов.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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