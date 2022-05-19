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Лікар Комаровський розповів про важливий елемент психологічної підтримки під час війни

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Євген Комаровський Євген Комаровський Лікар
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19 травня, 07:00
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У містах, куди летять російські бомби, українці розбивають клумби та висаджують квіти. Це найважливіший елемент психологічної підтримки, зазначає Євген Комаровський.
Прибирати сміття, садити квіти, незважаючи на обстріл - зараз важливий елемент психологічної підтримки один для одного
Прибирати сміття, садити квіти, незважаючи на обстріл - зараз важливий елемент психологічної підтримки один для одного

У багатьох містах України почали розчищати клумби та висаджувати квіти. Хіба зараз, коли йде війна , нам вкрай необхідно займатися зовнішньою красою ? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі в ефірі "Індиго TV лікар Комаровський пояснив чому психологічно нам це дуже важливо робити.

Коли йде війна, нам необхідно займатися зовнішньою красою, садити квіти, проводити суботники: це зближує
Коли йде війна, нам необхідно займатися зовнішньою красою, садити квіти, проводити суботники: це зближує / Фото: Інформатор

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Щоранку ми прокидаємося і чекаємо на хороші новини. Прожити бодай один день, коли навкруги тихо, – це вже щастя.

Нині обрій планування у нас – максимум тиждень. Він дуже короткий. Ми, в принципі, не знаємо, що з нами буде, – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". – Причому це не залежить від місцезнаходження. Ми всі живемо сьогоднішнім днем.

Кандидат медичних наук пояснив, що там, де люди щодня ризикують, відсутня потреба з'ясовувати стосунки, ділити майно, думати, хто з нас крутіший.

У нас спільна мета – уціліти та дочекатися перемоги. Це робить нас дуже близькими один до одного, – сказав експерт програми "Ранок з Україною". – Ми практично перетворилися на сім'ю. Загальний ворог зміцнює союз, як ніхто інший.


У непростий для нас час ми не лише захищаємо країну, а й розчищаємо рідні місця від ворожої техніки, уламків, битої цегли та іншого сміття. У містах України, куди агресор продовжує скидати бомби, українці все одно розбивають клумби та висаджують квіти.

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Коли ми садимо квіти, прибираємо уламки або розчищаємо тротуар, на який упало каміння з розбомбленого будинку, то ми працюємо на майбутнє, – пояснив лікар. – Ми наголошуємо на всьому, що воно у нас є. Ми розширюємо горизонт планування. І це найважливіший елемент психологічної підтримки людей.

У рідному місті гостя програми "Зірковий шлях" щосили кипить робот . За словами Євгена Комаровського, його земляки завжди пишалися тим, який чистий Харків. Тому те, що харків'яни зараз роблять, коли його практично зруйновано, – це реальний подвиг.

Війна триває, але кожна людина має якесь внутрішнє відчуття, коли саме вона закінчиться
Війна триває, але кожна людина має якесь внутрішнє відчуття, коли саме вона закінчиться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна триває, але кожна людина має якесь внутрішнє відчуття, коли саме вона закінчиться. Експерт каналу "Україна" поділився своїм припущенням .

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В мене 15 жовтня день народження. Я майже впевнений, що в цей час у себе у дворі в Харкові я смажитиму з друзями шашлик, – сказав Євген Комаровський.

Більше відео на YouTube-каналі "Зірковий шлях" . Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять у ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також доктор Комаровський розповів, як відрізнити ангіну від інфекційного мононуклеозу

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Євген Комаровський
Євген Комаровський Лікар

Дитячий лікар, кандидат медичних наук, автор популярних книг та телепрограм, присвячених здоров'ю дітей. Ідеологія усвідомленого батьківства, батьківства як щастя, а не як подвигу — це і є стратегічна основа діяльності доктора Комаровського.

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