Лікар Комаровський розповів про важливий елемент психологічної підтримки під час війни

У містах, куди летять російські бомби, українці розбивають клумби та висаджують квіти. Це найважливіший елемент психологічної підтримки, зазначає Євген Комаровський.

Прибирати сміття, садити квіти, незважаючи на обстріл - зараз важливий елемент психологічної підтримки один для одного

У багатьох містах України почали розчищати клумби та висаджувати квіти. Хіба зараз, коли йде війна , нам вкрай необхідно займатися зовнішньою красою ? Експерт програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна", яка зараз виходить в ефірі в ефірі "Індиго TV лікар Комаровський пояснив чому психологічно нам це дуже важливо робити.

Коли йде війна, нам необхідно займатися зовнішньою красою, садити квіти, проводити суботники: це зближує / Фото: Інформатор

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Щоранку ми прокидаємося і чекаємо на хороші новини. Прожити бодай один день, коли навкруги тихо, – це вже щастя.

Нині обрій планування у нас – максимум тиждень. Він дуже короткий. Ми, в принципі, не знаємо, що з нами буде, – сказав Євген Комаровський в інтерв'ю каналу "Україна". – Причому це не залежить від місцезнаходження. Ми всі живемо сьогоднішнім днем.

Кандидат медичних наук пояснив, що там, де люди щодня ризикують, відсутня потреба з'ясовувати стосунки, ділити майно, думати, хто з нас крутіший.

У нас спільна мета – уціліти та дочекатися перемоги. Це робить нас дуже близькими один до одного, – сказав експерт програми "Ранок з Україною". – Ми практично перетворилися на сім'ю. Загальний ворог зміцнює союз, як ніхто інший.



У непростий для нас час ми не лише захищаємо країну, а й розчищаємо рідні місця від ворожої техніки, уламків, битої цегли та іншого сміття. У містах України, куди агресор продовжує скидати бомби, українці все одно розбивають клумби та висаджують квіти.

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Коли ми садимо квіти, прибираємо уламки або розчищаємо тротуар, на який упало каміння з розбомбленого будинку, то ми працюємо на майбутнє, – пояснив лікар. – Ми наголошуємо на всьому, що воно у нас є. Ми розширюємо горизонт планування. І це найважливіший елемент психологічної підтримки людей.

У рідному місті гостя програми "Зірковий шлях" щосили кипить робот . За словами Євгена Комаровського, його земляки завжди пишалися тим, який чистий Харків. Тому те, що харків'яни зараз роблять, коли його практично зруйновано, – це реальний подвиг.

Війна триває, але кожна людина має якесь внутрішнє відчуття, коли саме вона закінчиться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна триває, але кожна людина має якесь внутрішнє відчуття, коли саме вона закінчиться. Експерт каналу "Україна" поділився своїм припущенням .

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В мене 15 жовтня день народження. Я майже впевнений, що в цей час у себе у дворі в Харкові я смажитиму з друзями шашлик, – сказав Євген Комаровський.

Більше відео на YouTube-каналі "Зірковий шлях" . Нагадаємо, що канал "Україна" продовжує транслювати загальнонаціональний марафон "Єдині новини" та брати участь у його виробництві. Улюблені програми та серіали каналу "Україна" виходять у ефірі телеканалу "Індиго TV".

Також доктор Комаровський розповів, як відрізнити ангіну від інфекційного мононуклеозу