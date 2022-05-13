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Що їсть Путін та яким продуктом його заманювала колишня дружина на кухню

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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13 травня, 11:10
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Президент РФ щодня п’є "білий еліксир молодості" та думає про смерть, коли бачить власну порцію їжі
Що їсть Путін та яким продуктом його заманювала колишня дружина на кухню
Що їсть Путін та яким продуктом його заманювала колишня дружина на кухню

Ми "привідкрили" холодильник кривавого диктатора Путіна та розкажемо: який напій він вживає щоденно, чому не визнає червону ікру, як їжа викликала в нього параною та який бренд молочних продуктів є не лише в президента РФ на кухні, а й на українських прилавках.

Спойлер: після прочитання гастро-вподобань Путіна, деякі продукти з вашого раціону ви захочете додати в чорний список.

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Параноя Путіна через їжу

Поїсти для Путіна – це випробування та водночас ризик померти (він так думає). Президент РФ за жодних обставин не спробує першим їжу, яку приготував йому шеф на індивідуальній президентській кухні. Чому? Все просто: він параноїть – боїться з’їсти отруєну їжу та не завершити "наполеонівські" плани.

У Путіна є дегустатор, якого в народі називають "дегустатором отрути". Він щоденно пробує їжу на очах у Путіна. Опісля диктатор чекає декілька хвилин та дивиться чи з’являться симптоми отруєння у працівника. Таке життя в президента РФ – доїдати за іншими!

Не дивно, чому снідає Путін о 12:00. Цікаво, до цього часу він налаштовується на "останню путь" чи перечитує заповіт?!

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Щоденне харчування

На сніданок у Путіна – каша (він не любить вівсянку, але не втримається від гречаної та вівсяної каш), творог з медом та фрукти. П’є сирі перепелині яйця, які рекомендують вживати ослабленим внаслідок хвороби людям. Каву ненавидить, обираючи зелений китайський чай. Цікаво, п'є для заспокоєння нервової системи?!

У Путіна є дегустатор, якого в народі називають "дегустатором отрути"
У Путіна є дегустатор, якого в народі називають "дегустатором отрути" / Фото: Getty Images

Обід та вечеря у диктатора – несистематичні прийоми їжі. Можливо, через дегустатора, який працює лише в першій половині дня? Якщо вони все ж є, то меню збалансоване: з овочами та м’ясом баранини чи рибою. Ми очікували побачити в його ТОП-стравах "лапшу", яку він вішає росіянам на вуха.

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Десерти в його раціоні відсутні, як й хлібобулочні вироби, бо кривавий диктатор тримає фігуру в формі. Виключення – морозиво.

Любов до молочних продуктів

За словами колишньої дружини Людмили Путіної, перевірений спосіб привернути увагу диктатора – залишити стакан кефіру на кухонному столі. Ось вам лайфхак, як заманити "званого" гостя в Україну.

Молоко Путін також любить, яке помітили в холодильнику його резиденції Ново-Огарево. Упаковка російського бренду "Простоквашино" засвітилася в сюжеті знятому каналом НТВ. Продукти бренду українці ігнорують після вторгнення РФ. Путін не приховує любов до вітчизняних товарів. Ну хоч комусь вони по кишені в Росії, враховуючи курс рубля.

Упаковка російського бренду "Простоквашино" засвітилася в сюжеті знятому каналом НТВ
Упаковка російського бренду "Простоквашино" засвітилася в сюжеті знятому каналом НТВ / Фото: скріншот

Перебірливість в делікатесах

Путін перебірливий більше не в продуктах масового вжитку, а в делікатесах для поціновувачів особливого. Він не обере червону ікру – для нього біологічно цінна ікра морського їжака.

У моєму баченні, і мої дослідження підказують, що я за ікру. Ікра морського їжака має велику біологічну цінність? Так. Мій досвід каже все ж у цей бік, – зазначив Путін медіа DEITA.RU.

Він не обере червону ікру – для нього біологічно цінна ікра морського їжака
Він не обере червону ікру – для нього біологічно цінна ікра морського їжака / Фото: itsfoodtastic.com

Дізнайтеся також, як живуть діти Путіна, які змінили "легендарне" прізвище та скільки їх.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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