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Что ест Путин и каким продуктом его заманивала бывшая жена на кухню

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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13 мая, 11:10
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Президент РФ ежедневно пьет "белый эликсир молодости" и думает о смерти, видя собственную порцию еды
Что ест Путин и каким продуктом его заманивала бывшая жена на кухню
Что ест Путин и каким продуктом его заманивала бывшая жена на кухню / Фото: "Сегодня"

Мы "приоткрыли" холодильник кровавого диктатора Путина и расскажем: какой напиток он ежедневно употребляет, почему не признает красную икру, как еда вызвала у него паранойю и какой бренд молочных продуктов есть не только у президента РФ на кухне, но и на украинских прилавках.

Спойлер: после прочтения гастро-предпочтений Путина, некоторые продукты из вашего рациона вы захотите добавить в черный список.

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Паранойя Путина из-за пищи

Поесть для Путина – это испытание и одновременно риск умереть (он так думает). Президент РФ ни при каких обстоятельствах не попробует первым еду, которую приготовил ему шеф на индивидуальной президентской кухне. Почему? Все просто: он параноит – боится съесть отравленную пищу и не закончить "наполеоновские" планы.

У Путина есть дегустатор, которого в народе призвали "дегустатором яда". Он ежедневно пробует еду на глазах у Путина. Затем диктатор ждет несколько минут и смотрит, появятся ли симптомы отравления у работника. Такова жизнь президента РФ – доедать за другими!

Неудивительно почему завтракает Путин в 12:00. Интересно, к этому времени он настраивается на "последний путь" или перечитывает завещание?!

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Ежедневное питание

На завтрак у Путина – каша (он не любит овсянку, но не откажется от гречневой и овсяной каш), творог с медом и фрукты. Пьет сырые перепелиные яйца, которые рекомендуют употреблять ослабленным людям после болезней. Кофе ненавидит, выбирая зеленый китайский чай. Интересно, пьет для успокоения нервной системы?!

У Путина есть дегустатор, которого в народе призвали "дегустатором яда"
У Путина есть дегустатор, которого в народе призвали "дегустатором яда" / Фото: Getty Images

Обед и ужин у диктатора – несистематические приемы пищи. Возможно, из-за дегустатора, работающего только в первой половине дня? Если они есть, то меню сбалансировано: с овощами и мясом баранины или рыбой. Мы ожидали увидеть в его ТОП-блюдах "лапшу", которую он вешает россиянам на уши.

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Десерты в его рационе отсутствуют, как и хлебобулочные изделия, ведь кровавый диктатор держит фигуру в форме. Исключение – мороженое.

Любовь к молочным продуктам

По словам бывшей жены Людмилы Путиной, проверенный способ привлечь внимание диктатора – оставить стакан кефира на кухонном столе. Вот вам лайфхак, как привлечь "званого" гостя в Украину.

Молоко Путин тоже любит, которое заметили в холодильнике его резиденции Ново-Огарево. Упаковка российского бренда "Простоквашино" засветилась в сюжете снятом каналом НТВ. Продукты бренда украинцы игнорируют после вторжения в РФ. Путин не скрывает любви к отечественным товарам. Ну хоть кому то они по карману в России, учитывая курс рубля.

Упаковка российского бренда "Простоквашино" засветилась в сюжете снятом каналом НТВ
Упаковка российского бренда "Простоквашино" засветилась в сюжете снятом каналом НТВ / Фото: скриншот

Разборчивость в деликатесах

Путин разборчивый больше не в продуктах массового потребления, а в деликатесах для особых ценителей. Он не выберет красную икру – для него биологически ценна икра морского ежа.

В моем видении, и мои исследования подсказывают, что я за икру. Икра морского ежа имеет большую биологическую ценность? Да. Мой опыт говорит все-таки в эту сторону, – отметил Путин в медиа DEITA.RU.

Он не выберет красную икру – для него биологически ценна икра морского ежа
Он не выберет красную икру – для него биологически ценна икра морского ежа / Фото: itsfoodtastic.com

Узнайте также, как живут дети Путина, сменившие "легендарную" фамилию и сколько их.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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