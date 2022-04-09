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Діти Путіна: що про них відомо, скільки їх та чим займаються

Міла Тодоренко Міла Тодоренко Редактор
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9 квітня, 17:21
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Російський фюрер, за різними даними журналістів-розслідувачів, є батьком сімох дітей. Де ховає диктатор своїх нащадків
За різними даними у Путіна семеро дітей
За різними даними у Путіна семеро дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

6 квітня на сайті Білого дому була опублікована інформація про новий пакет санкцій проти Росії. У повідомленні сказано, що це реакція США, G7 та ЄС на звірства росіян в Україні, зокрема й у Бучі.

ЗМІ привернули увагу списки заходів, спрямованих проти дорослих дітей Путіна, а саме проти його дочок – Катерини Тихонової та Марії Воронцової. Розповідаємо, що відомо про нащадків російського фюрера.

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Перший шлюб

Катерина Тихонова та Марія Воронцова – дочки Путіна від першого шлюбу з Людмилою Шкребньовою, який був розірваний 2013 року. Молодша, Катерина Тихонова, народилася 1986 року в Дрездені, коли Путін працював у КДБ. Дівчина закінчила Московський та Санкт-Петербурзький державні інститути. Вона є кандидатом фізико-математичних наук.

Дочки Путіна від першого шлюбу з Людмилою Шкребньовою
Дочки Путіна від першого шлюбу з Людмилою Шкребньовою / Фото: palace.navalny.com

Перший чоловік Тихонової – Кирило Шамалов, син близького друга її батька. Завдяки шлюбу Шамалов став мільярдером. Пара жила в шикарному будинку на Рубльовці, а також купила особняк у французькому Біарріці, вартість якого становить 20 млн євро. Подружжя розлучилося 2018 року.

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Доньку Путін, звичайно ж, забезпечував, нагороджуючи різними посадами – 2020 року вона очолила фонд Іннопрактика, основною діяльністю якого був розвиток програм штучного інтелекту та інтелектуальних систем.

Цікаво, що Катерина відмовилася від прізвища Путіна, натомість вона використала ім'я своєї бабусі по материнській лінії, Катерини Тихонівни Шкребньової.

Старша донька Путіна, Марія Воронцова, народилася у Санкт-Петербурзі. Відомо, що вона закінчила медичний факультет Московського та біологічний факультет Санкт-Петербурзького університетів. У ЗМІ повідомляли, що вона була одружена з голландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном, який народився в Росії. Пара жила у розкішному пентхаусі в Амстердамі. Хоча сам Фаассен неодноразово заявляв, що живе в РФ. Відомо, що пара також розлучилася.

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Особисте життя та діяльність дітей тирана вкриті таємницями. Журналістам періодично вдається знайти хоч якусь інформацію. Так, за даними розслідувань, Воронцова є співвласником компанії Номеко. Ця організація займається питаннями у сфері російської охорони здоров'я та розвиває проєкти боротьби з раком. Уряд Росії виділяв мільярди, інвестуючи у сумнівні дослідження під керівництвом Воронцової.

Чи є діти у Тихонової та Воронцової, до кінця не зрозуміло. Сам диктатор лише побічно у пропагандистських інтерв'ю згадував, що любить спілкуватися з онуками.

Можлива дочка

Останні кілька років у світових ЗМІ з'являлася інформація про можливу доньку Путіна. Діджей та блогер Єлизавета Кривоногих феноменально схожа на фюрера. Дівчина народилася 2003 року.

Єлизавета Кривоногих
Єлизавета Кривоногих / Фото: Metro.co.uk

Її мати, Світлана Кривоногих, зростала у Санкт-Петербурзі. Сім'я була дуже бідна, батько пив, а сама Світлана підробляла прибиральницею в магазині. У 2000-х вона отримала диплом університету економіки та фінансів, однак однокурсники не пам'ятають, щоб вона відвідувала пари, та й на отримання диплома вона не приходила. Приблизно у цей час її життя кардинально змінилося – вона з мамою переїхала з комуналки у власне елітне житло. Через офшорну компанію Світлана стала власницею розкішної квартири в Монако, і є однією з акціонерів "Банку Росії". Звісно, сам Путін цю інформацію заперечує.

Світлана Кривоногих
Світлана Кривоногих / Фото: maski-proekt.media

19-річна дочка Світлани живе під ім'ям Луїза Розова. Як повідомляло британське видання Daily Mail, у березні 2022 року після хвилі критики та звинувачень, блогер закрила свій аккаунт у Instagram.

Єлизавета Кривоногих
Єлизавета Кривоногих / Фото: telegra.ph

Аліна Кабаєва

Гімнастка ще до знайомства з Путіним часто заводила романи із впливовими та одруженими росіянами. Отримуючи дорогі подарунки і живучи на забезпеченні покровителів, Кабаєва познайомилася з диктатором і завдяки йому стала політиком і дуже багатою жінкою.

Аліна Кабаєва на фестивалі "Аліна" у 2018 році
Аліна Кабаєва на фестивалі "Аліна" у 2018 році / Фото: kabaeva-alina.ru

Відомо, що саме Кабаєва стала причиною розлучення Путіна з першою дружиною Людмилою. Особисте життя Аліни ретельно засекречене. Судячи з того, що вона носить обручку, весілля з Путіним таки відбулося.

За даними світових ЗМІ, Аліна народила Путіну чотирьох дітей, з якими живе у Швейцарії. Після початку війни в Україні активісти вимагали видворити її з країни. Наразі її місце знаходження невідоме. Можливо, вона перебуває у бункері на Алтаї поряд із самим російським фюрером. Власне, чого заслужила.

Раніше ми розповідали, як Путін постав перед фанатами в "Лужниках" у куртці за 14 тис. доларів.

Міла Тодоренко
Міла Тодоренко Редактор

Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Пишу про красу, моду, тренди та про все, що надихає покоління Z

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