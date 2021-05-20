Наейкстримальніший спуск у світі та ферма коштовностей: екслюзивний репортаж із емірату Рас-ель-Хайма
Ми також протестували найдовший зіплайн, який внесений до "Книги рекордів Гіннеса"
Всім, хто як і я любить подорожі – привіт! Часто я розповідаю про відпочинок в Україні, але сьогодні здивую своєю останньою подорожжю до унікального емірату Рас-ель-Хайма, що в ОАЕ. Поділюся найкращими колоритними місцями, які вразили!
Коли люди чують про відпочинок в ОАЕ, то в їх думках лише одне місто – Дубай. Я вирішила спростувати шаблон і показати, що тамтешні подорожі – це не єдина Бурдж-Халіфа. Але безпірно, її варто побачити на власні очі. До речі, від Рас-ель-Хайми до дубайського аеропорту лише 85 км. Одна година автобусом і ви робите фото біля найвищого хмарочосу світу.
Я відвідала найпівденніший з усіх еміратів – Рас-ель-Хайму, який ще не став мейнстрімом. В цей момент відчула себе першовідкривачем, бо курорт ще не заполонив всі стрічки в Інстаграм. Погодьтеся, коли систематично бачиш фото з Дубай, то складається відчуття, що твоя подорож уже відбулася, але онлайн. Хотілося інших вражень і емоцій!
Рас-ель-Хайма розташована в пустелі і омивається Аравійським морем. Тут білий пісок, як на Мальдівах і протяжність пляжу 64 км. Місто славиться не лише бірюзовим морем, а й горами Хаджар, де є найвища вершина ОАЕ. І не без мангрових зарослів, куди прилітають зимувати фламінго. Туристів ще знайомлять з локальним бізнесом – вирощуванням перлів. Вони в давнину були способом заробітку, що й актуальною досі.
Сюди приїжджають на сімейний відпочинок, бо тихо і не людно, що важливо у період пандемії. Але компанії друзів теж тут не засумують, бо туристичних активностей чимало!
Якщо порівняти з Дубай, то тут сприятливіший клімат через гірський ландшафт: літом від 34 до 40 градусів температура повітря, і порівняно менша вологість.
Тут подорожувати бюджетніше, ніж у Дубай. Наприклад, за ніч у готелі на першій ліній в Рас-ель-Хаймі можна заплатити й 1500 гривень. В Дубай такої ціни не знайти!
Словом, обираючи цю місцевість ви економите, насолоджуєтеся ідеальним кліматом і одними із перших досліджуєте стежки, які скоро будуть конкурентами Бурдж-Халіфи.
З Рас-ель-Хаймою ви познайомилися, а тепер гайда до його ТОП-локацій!
Розпочала подорож з автентичної локації Аль-Джазіра-аль-Хамра – це єдине найстаріше поселення, яке збереглося в ОАЕ. В давнину тут жили місцеві, які займалися торгівлею перлів та мореплавством. Але локацію покинули в ХХ століття, коли емірат розпочав модернізуватися.
До речі, у сприятливу погоду тут продають сувеніри та локальні смаколики, які обожнюють туристи.
Сьогодні це архітектурна пам'ятка, де туристи насолоджуються прогулянками біля фортеці та старих будинків. Їх будували з коралів та ракушок. Уявляєте? На цій локації я відчула колорит усієї країни. Тут я надихнулася і захотіла дослідити історію емірата на максимум!
Але не олдскульностями єдиними – ще знайшла яскраву інста-стіну. Вона нагадує, що історія написана, але майбутнє і реальність – модернізуються і мають інші відтінки. На цій ноті я відправилася до наступної локації.
Якщо ви прилетіли до Рас-ель-Хайми, то обов’язково відвідайте ферму Suwaidi Pearls, де штучно вирощують перли. Вона єдина в ОАЕ, яка експортує ці коштовності світовим ювелірам. Знаходиться ферма посеред мангрових зарослів в Перському заливі, і до неї я добралася на традиційному човні.
Спершу тут вас знайомлять з історичним бекграундом, а потім розкриють одну з вирощених мушель. Але чи буде там перлина – інше питання.
Шокувало, що колись ловці пірнали на глибину до 30 м. у пошуках "скарбу". Як спорядження використовували щипці для носа та наперстки зі шкіри верблюда для пальців, щоб ними діставати мушлі. Зараз перли вирощують штучно без цих "прийомів".
Народження перлинки – копітка робота місяцями. Спочатку мушлі кладуть у сітку, яка перебуває під водою 9 місяців. Виглядає вона моторошно! Погодьтеся, що перлинки куди привабливіші.
Потім мушлі переміщують у темний ящик на місяць, який знову опинеться в воді. Для чого, запитаєте ви? Щоб вони самостійно розкрилися за цей період, далі в мушлю поміщають міліметрові кульки, які й еволюціонують в перли. До слова, тут вирощують щорічно 40 тисяч устриць, в 60% знаходять перли. Але лише 10% з них найкращої якості.
Історія та логістика вирощування – це цікаво! Але найбільше вразив етап відкривання мушлі екскурсоводом, яку він витягнув з акваріума та перевірив наявність перлини. Словом, ми її таки знайшли з першого разу. Я була під враження, які стали ще яскравіші після почутої еволюції.
До речі, якщо вам сподобалася перлинка, яку відкрили на ваших очах – можете її придбати. Бо тут є локальний ювелірний з прикрасами. Десяти см одиниця обійдеться в 1800 гривень. Але я, як автор рубрики "Найдорожче" звернула увагу на унікальне намисто, таких лише три у світі. І коштує воно 65 тисяч доларів. Його перлинок заборонено торкатися – тримають їх виключно за ланцюжок. Хотіли б собі такий ексклюзив?
Та не єдиними прикрасами, з мушлі пропонують ще й молюска скуштувати (він на смак як крабове м'ясо). Я не ризикнула, бо "випробування" чекали мене далі.
Остання локація залишила найяскравіші емоції за всю подорож! Бо я відвідала найвищу гірську точку ОАЕ – Джебель Джейс (гір Хаджар). Її висота – 1934 метри на рівні моря. І я пролетіла в прямому сенсі слова над гірським ландшафтом.
Туристам тут пропонують спуститися на найдовшому в світі зіплайні висотою 1680 метри. Він занесений в "Книгу рекордів Гіннеса" за звання найдовшого, бо його протяжність – 2832 метри. Словом, погодилася без роздумів.
Але побачене з висоти Джебель Джейс шокувало – від краєвидів захоплювало подих. Думки відмовитися – були відсутні. Бо як піти назад і не дізнатися, який він режим птаха під час польоту? Щоправда, птаха зі страхівкою...
Обіцяли політ до 150 км/год тривалістю 2 хв. Словом, це були найдовші і найдрайвовіші 120 секунд за мою історію. Під час спуску не обійшлося без думок – "Чи доїду до фінішу?". Бо побачила, як туристка, що летіла збоку вирвалася вперед, а моя швидкість була орієнтовно 100 км/год. Чому, запитаєте ви? Бо вага менше 55 кг. Чим менші цифри, тим повільніша швидкість. Але кожному прикріплюють до спорядження додаткову вагу, її мені не вистачило.
На середині шляху я роздивлялася краєвиди. Встигла без поспіху насолодитися природою, незважаючи на страх та адреналін, який зашкалював. Схожу "картину" до цього бачила лише в Pinterest. Для таких моментів варто жити!
Пролетівши найбільшу висоту я приземлилася на підвісній платформі зі скляним дном. До слова, вона важить 10 тонн і прикріплена до гір. Але й це не кінець, далі я спускалася до кінцевої точки на тросі.
Врахуйте, що в горах температура може бути на 10 градусів нижче, ніж біля моря. Але під час очікуваного спуску я про це не думала, єдине, що "крутилося" в голові – "Як я взагалі на це погодилася?". Та зацікавлення і статус зіплайну взяли своє. Словом, Джебель Джейс – крутий досвід, її краєвиди та міць змотивують стрибнути, навіть, якщо ви не екстремал.
Коштує тест-драйв найдовшого зіплайну світу – від 80 доларів.
Завершила екстремальний тріп у горах спокійним та атмосферним пікніком. Рекомендую і вам після спуску влаштувати релакс: насолодитися видом на гори, смакувати шампанське і згадувати моменти з поїздки.
Мейнстрімні місця ОАЕ ховаються після відвіданих мною локацій. Але кожен емірат унікальний по-своєму і вартий уваги.
Спершу я летіла з Києва до Дубай – політ зайняв біля 5 годин, орієнтовна вартість квитка в одну сторону – 3 тисячі гривень. А щоб добратися до Рас-ель-Хайми я витратила ще 1 годину на автобусі. Наступного разу, коли я буду планувати поїздку, я скористаюся прямим рейсом до цієї місцевості. Бо в червні МАУ запускає переліт без пересадок до емірату Рас-ель-Хайма. Це зручно, швидко та комфортно. Ви можете вже планувати подорож і на початку літа забронювати квитки.
Нещодавно ми розповідали скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож.
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