Наейкстримальніший спуск у світі та ферма коштовностей: екслюзивний репортаж із емірату Рас-ель-Хайма

Ми також протестували найдовший зіплайн, який внесений до "Книги рекордів Гіннеса"

Всім, хто як і я любить подорожі – привіт! Часто я розповідаю про відпочинок в Україні, але сьогодні здивую своєю останньою подорожжю до унікального емірату Рас-ель-Хайма, що в ОАЕ. Поділюся найкращими колоритними місцями, які вразили!

Чому обрала для подорожі Рас-ель-Хайму, а не Дубай?

Коли люди чують про відпочинок в ОАЕ, то в їх думках лише одне місто – Дубай. Я вирішила спростувати шаблон і показати, що тамтешні подорожі – це не єдина Бурдж-Халіфа. Але безпірно, її варто побачити на власні очі. До речі, від Рас-ель-Хайми до дубайського аеропорту лише 85 км. Одна година автобусом і ви робите фото біля найвищого хмарочосу світу.

Я відвідала найпівденніший з усіх еміратів – Рас-ель-Хайму, який ще не став мейнстрімом. В цей момент відчула себе першовідкривачем, бо курорт ще не заполонив всі стрічки в Інстаграм. Погодьтеся, коли систематично бачиш фото з Дубай, то складається відчуття, що твоя подорож уже відбулася, але онлайн. Хотілося інших вражень і емоцій!

Гори Хаджар Фото: Сьогодні

Рас-ель-Хайма розташована в пустелі і омивається Аравійським морем. Тут білий пісок, як на Мальдівах і протяжність пляжу 64 км. Місто славиться не лише бірюзовим морем, а й горами Хаджар, де є найвища вершина ОАЕ. І не без мангрових зарослів, куди прилітають зимувати фламінго. Туристів ще знайомлять з локальним бізнесом – вирощуванням перлів. Вони в давнину були способом заробітку, що й актуальною досі.

Море Фото: Сьогодні

Сюди приїжджають на сімейний відпочинок, бо тихо і не людно, що важливо у період пандемії. Але компанії друзів теж тут не засумують, бо туристичних активностей чимало!

Якщо порівняти з Дубай, то тут сприятливіший клімат через гірський ландшафт: літом від 34 до 40 градусів температура повітря, і порівняно менша вологість.

Тут подорожувати бюджетніше, ніж у Дубай. Наприклад, за ніч у готелі на першій ліній в Рас-ель-Хаймі можна заплатити й 1500 гривень. В Дубай такої ціни не знайти!

Словом, обираючи цю місцевість ви економите, насолоджуєтеся ідеальним кліматом і одними із перших досліджуєте стежки, які скоро будуть конкурентами Бурдж-Халіфи.

З Рас-ель-Хаймою ви познайомилися, а тепер гайда до його ТОП-локацій!

Яку автентичну локацію варто відвідати першою?

Розпочала подорож з автентичної локації Аль-Джазіра-аль-Хамра – це єдине найстаріше поселення, яке збереглося в ОАЕ. В давнину тут жили місцеві, які займалися торгівлею перлів та мореплавством. Але локацію покинули в ХХ століття, коли емірат розпочав модернізуватися.

Аль-Джазіра-аль-Хамра Фото: Сьогодні

До речі, у сприятливу погоду тут продають сувеніри та локальні смаколики, які обожнюють туристи.

Магазини сувенірів Фото: Сьогодні

Сьогодні це архітектурна пам'ятка, де туристи насолоджуються прогулянками біля фортеці та старих будинків. Їх будували з коралів та ракушок. Уявляєте? На цій локації я відчула колорит усієї країни. Тут я надихнулася і захотіла дослідити історію емірата на максимум!

Але не олдскульностями єдиними – ще знайшла яскраву інста-стіну. Вона нагадує, що історія написана, але майбутнє і реальність – модернізуються і мають інші відтінки. На цій ноті я відправилася до наступної локації.

Яскрава стіна в Аль-Джазіра-аль-Хамра Фото: Сьогодні

А в якому місці відчутне "лакшері", яке завжди асоціюється з ОАЕ?

Якщо ви прилетіли до Рас-ель-Хайми, то обов’язково відвідайте ферму Suwaidi Pearls, де штучно вирощують перли. Вона єдина в ОАЕ, яка експортує ці коштовності світовим ювелірам. Знаходиться ферма посеред мангрових зарослів в Перському заливі, і до неї я добралася на традиційному човні.

Єдина ферма вирощування перлів в ОАЕ Фото: Сьогодні

Спершу тут вас знайомлять з історичним бекграундом, а потім розкриють одну з вирощених мушель. Але чи буде там перлина – інше питання.

Шокувало, що колись ловці пірнали на глибину до 30 м. у пошуках "скарбу". Як спорядження використовували щипці для носа та наперстки зі шкіри верблюда для пальців, щоб ними діставати мушлі. Зараз перли вирощують штучно без цих "прийомів".

Екскурсовод одягнув наперстки зі шкіри верблюда – показує, як у давнину ловити мушлі Фото: Сьогодні

Народження перлинки – копітка робота місяцями. Спочатку мушлі кладуть у сітку, яка перебуває під водою 9 місяців. Виглядає вона моторошно! Погодьтеся, що перлинки куди привабливіші.

Сітка з мушлями, які потенційно можуть мати перли Фото: Сьогодні

Потім мушлі переміщують у темний ящик на місяць, який знову опинеться в воді. Для чого, запитаєте ви? Щоб вони самостійно розкрилися за цей період, далі в мушлю поміщають міліметрові кульки, які й еволюціонують в перли. До слова, тут вирощують щорічно 40 тисяч устриць, в 60% знаходять перли. Але лише 10% з них найкращої якості.

Поетапне вирощування перлів Фото: Сьогодні

Історія та логістика вирощування – це цікаво! Але найбільше вразив етап відкривання мушлі екскурсоводом, яку він витягнув з акваріума та перевірив наявність перлини. Словом, ми її таки знайшли з першого разу. Я була під враження, які стали ще яскравіші після почутої еволюції.

Відкриття мушлі і знайдення 10-ти см перлини екскурсоводом Фото: Сьогодні

Перла, яку дісталися з мушлі 5 хв назад Фото: Сьогодні

До речі, якщо вам сподобалася перлинка, яку відкрили на ваших очах – можете її придбати. Бо тут є локальний ювелірний з прикрасами. Десяти см одиниця обійдеться в 1800 гривень. Але я, як автор рубрики "Найдорожче" звернула увагу на унікальне намисто, таких лише три у світі. І коштує воно 65 тисяч доларів. Його перлинок заборонено торкатися – тримають їх виключно за ланцюжок. Хотіли б собі такий ексклюзив?

Намисто за 65 тисяч доларів Фото: Сьогодні

Та не єдиними прикрасами, з мушлі пропонують ще й молюска скуштувати (він на смак як крабове м'ясо). Я не ризикнула, бо "випробування" чекали мене далі.

А яке місце обов'язково треба відвідати екстремалам?

Остання локація залишила найяскравіші емоції за всю подорож! Бо я відвідала найвищу гірську точку ОАЕ – Джебель Джейс (гір Хаджар). Її висота – 1934 метри на рівні моря. І я пролетіла в прямому сенсі слова над гірським ландшафтом.

Туристам тут пропонують спуститися на найдовшому в світі зіплайні висотою 1680 метри. Він занесений в "Книгу рекордів Гіннеса" за звання найдовшого, бо його протяжність – 2832 метри. Словом, погодилася без роздумів.

Перша точка старту найдовшого зіплайну в світі Фото: Сьогодні

Локації зіплайну Джебель Джейс – висота 1680 метрів Фото: Сьогодні

Але побачене з висоти Джебель Джейс шокувало – від краєвидів захоплювало подих. Думки відмовитися – були відсутні. Бо як піти назад і не дізнатися, який він режим птаха під час польоту? Щоправда, птаха зі страхівкою...

Перші секунди спуску на найдовшому зіплайні у світі Фото: Прес-служба Рас-ель-Хайму

Обіцяли політ до 150 км/год тривалістю 2 хв. Словом, це були найдовші і найдрайвовіші 120 секунд за мою історію. Під час спуску не обійшлося без думок – "Чи доїду до фінішу?". Бо побачила, як туристка, що летіла збоку вирвалася вперед, а моя швидкість була орієнтовно 100 км/год. Чому, запитаєте ви? Бо вага менше 55 кг. Чим менші цифри, тим повільніша швидкість. Але кожному прикріплюють до спорядження додаткову вагу, її мені не вистачило.

Спуск на висоті 1680 метрів Фото: rasalkhaimah.p

На середині шляху я роздивлялася краєвиди. Встигла без поспіху насолодитися природою, незважаючи на страх та адреналін, який зашкалював. Схожу "картину" до цього бачила лише в Pinterest. Для таких моментів варто жити!

Пролетівши найбільшу висоту я приземлилася на підвісній платформі зі скляним дном. До слова, вона важить 10 тонн і прикріплена до гір. Але й це не кінець, далі я спускалася до кінцевої точки на тросі.

Зупинка перед фінішем Фото: headout.com

Врахуйте, що в горах температура може бути на 10 градусів нижче, ніж біля моря. Але під час очікуваного спуску я про це не думала, єдине, що "крутилося" в голові – "Як я взагалі на це погодилася?". Та зацікавлення і статус зіплайну взяли своє. Словом, Джебель Джейс – крутий досвід, її краєвиди та міць змотивують стрибнути, навіть, якщо ви не екстремал.

Коштує тест-драйв найдовшого зіплайну світу – від 80 доларів.

Завершила екстремальний тріп у горах спокійним та атмосферним пікніком. Рекомендую і вам після спуску влаштувати релакс: насолодитися видом на гори, смакувати шампанське і згадувати моменти з поїздки.

Пікнік в горах Хаджар Фото: Сьогодні

Бокал шампанського за прекрасну подорож Фото: Сьогодні

Мейнстрімні місця ОАЕ ховаються після відвіданих мною локацій. Але кожен емірат унікальний по-своєму і вартий уваги.

Окей, з локаціями розібралися. А як добратися до Рас-ель-Хайми?

Спершу я летіла з Києва до Дубай – політ зайняв біля 5 годин, орієнтовна вартість квитка в одну сторону – 3 тисячі гривень. А щоб добратися до Рас-ель-Хайми я витратила ще 1 годину на автобусі. Наступного разу, коли я буду планувати поїздку, я скористаюся прямим рейсом до цієї місцевості. Бо в червні МАУ запускає переліт без пересадок до емірату Рас-ель-Хайма. Це зручно, швидко та комфортно. Ви можете вже планувати подорож і на початку літа забронювати квитки.

Нещодавно ми розповідали скільки коштують бюджетні Мальдіви і чи варто їхати в таку подорож.

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