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Таинственные подземелья и 400-летние кирпичные стены: что посмотреть в Виннице, кроме фонтанов

Сегодня, 12:02

Центр города напоминает средневековую Европу, где соединились разные архитектурные жанры

Таинственные подземелья, древние оборонительные комплексы и блюда, которые готовили для польской королевы – всем этим Винница привлекает к себе туристов. Здесь особенно гордятся центром города – говорят, напоминает старую Европу, в которую идеально вписались помпезные фонтаны и уютные скверы. Что должен увидеть каждый путешественник в Виннице – далее в сюжете.

Сюжет Алексея Кермана и Дмитрия Кабака
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Туристов в Виннице соблазняют едой

Центра города. В воздухе запах ароматного кофе и свежей выпечки. Лучшие кафе и рестораны борются за туристов – блюдами по древним рецептам. У них есть будэль и вареники с различными начинками.

Что посмотреть в Виннице – совет экскурсовода

Старинные соборы, костелы и бесспорно водонапорная башня поражают своей помпезностью. Центр напоминает средневековую Европу, где соединились разные архитектурные жанры. Здания в неоготическом и стиле Барокко дополняют современные фонтаны и зоны отдыха. Но самое интересное – под землей.

Чем уникальны подземелья Винницы

Экскурсовод Ирина Грищук говорит, что винницкие подземелья уникальны. Во-первых им 400 лет. Во-вторых, даже осознать то, что когда-то их строили иезуиты, потом продолжали доминиканы, а заканчивали уже капуцины.

Что посмотреть в Виннице
Что посмотреть в Виннице
Фото: скриншот

Что жители Винницы советуют посмотреть в городе

Горожане советуют свои любимые культурные памятники и визитные карточки города. Можно посмотреть театр, он также относится к культурному наследию. Музей Пирогова, склеп Пирогова.

Что еще интересного есть в Виннице

Сворачивайте из типичных экскурсионных маршрутов в узкие улочки. В маленьких двориках время как будто остановилось. Там до сих пор сохранилась атмосфера древней Винницы, где можно окунуться в эпоху средневековья.

К примеру, высоченные, кирпичные стены посреди города называют Винницкие стены. Им по меньшей мере 400 лет. Возели их монахи-иезуиты для обороны города. По периметру были боевые башни, а затем рядом построили доминиканский монастырь и костелом.

Сколько стоит экскурсия в Виннице

Час интересной и незабываемой экскурсии стоит 250 гривен. Но, чтобы увидеть все достопримечательности и увлечься атмосферой города-контрастов, путешествие в Виннице надо планировать хотя бы на два дня.

Гуляя по Виннице или любому другому городу нашей страны будьте бдительны, ведь в Украине уже действуют новые штрафы для пешеходов и даже велосипедистов. Влогер-пенсионер Дед Панч уже все выяснил. Почему водители и пешеходы бесят друг друга, и кто из них прав? Смотрите новый выпуск ютуб-шоу пенсионера-влогера.

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Источник: Сегодня
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