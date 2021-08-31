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Must visit: 5 головних концертів вересня у Києві

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
31 серпня, 15:16
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Літній сезон завершився, але це не аргумент забувати про веселі вечори з друзями під спів відомих артистів. В добірці ви дізнаєтеся про 5 зіркових концертів. Чому б вам не відвідати один із них та почути відомі композиції наживо?
Must visit: 5 головних концертів вересня у Києві
Must visit: 5 головних концертів вересня у Києві

У списку від Life Сьогодні не обійшлося без Тіни Кароль, яка шокувала шанувальників кібершоу на Atlas Weekend-2021, російського співака Валерія Меладзе, MONATIK, який розчулить кожного своїми хітами, а також Макса Барських та гурту TVORCHI.

Розпочнемо з Валерія Меладзе!

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Чому б вам не розпочати осінь "Красиво" під одну з пісень Валерія Меладзе? Співак виконає хіти, які давно полюбили мільйони шанувальників. Буде максимум романтики, драйву та незабутніх емоцій під "Небеса", "Текила любовь" та інші композиції, які повернуть кожного на мить в приємну ностальгію.

Валерій Меладзе виступить 2 вересня
Валерій Меладзе виступить 2 вересня / Фото: facebook.com/atlasweekend

Коли: 2 вересня о 19:00.

Де: у Osocor Residence на вул. Виноградній, 2.

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Ціна квитка: від 1800 гривень.

Другий концерт, який варто відвідати у вересні – співака MONATIK!

Концерти MONATIK запам’ятовуються своєю душевністю та емоційністю. Бо співак впродовж заходу на одній хвилі з аудиторією. І кожен трек сприймається, як окремий перформанс. Чому б вам не послухати наживо та просто неба "Ресницы безопасности" та інші хіти зірки? Та ще й в перший місяць осені!

MONATIK виступить 3 вересня
MONATIK виступить 3 вересня / Фото: Facebook-сторінка MONATIK

Коли: 3 вересня о 20:00.

Де: в Вakkara River Party на Венеціанському Острові, 1.

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Ціна квитка: від 990 гривень.

Наступний виступ виконавця Макса Барських!

Як щодо виступу Макса Барського на оглядовому майданчику столиці просто неба? Зірка представить не лише старі хіти, а й феєричну шоу-програму BESTSELLER. І здивує шанувальників новою композицію, яку виконає вперше!

Макс Барських виступить 10 та 11 вересня
Макс Барських виступить 10 та 11 вересня / Фото: прес-служба

Коли: 10 та 11 вересня о 20:00.

Де: в КВЦ "Парковому" на Парковій дорозі, 16а.

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Ціна квитка: від 799 гривень.

А послухати Тіну Кароль прийдете?

Прийти на сольник Тіни Кароль – це найкраща ідея для проведення вечора. Зірка виконає не лише давно відомі хіти, а й пісні з альбому "Красиво" з настроями електронної музики. Словом, без "Скандалу" не обійдеться. Шанувальники Тіни, готуйтеся, бо співачка "розірве" сцену.

Тіна Кароль виступить 11 вересня
Тіна Кароль виступить 11 вересня / Фото: facebook.com/tina.karol

Коли: 11 вересня о 20:00.

Де: в Вakkara River Party на Венеціанському Острові, 1.

Ціна квитка: від 790 гривень.

На завершення сольник українського гурту TVORCHI!

Як щодо концерту TVORCHI, який вперше в історії України відбудеться на Київському велотреку? Електронний гурт виконає пісні з нового альбому (реліз якого запланована на 10 вересня), а також представить шоу-програму ROAD. Креатори виконають Bonfire, Believe, "Не танцюю", "Мова тіла", TRIP та інші пісні. Музику та танці доповнить інноваційне лазерне шоу.

Український гурт TVORCHI виступить 17 вересня
Український гурт TVORCHI виступить 17 вересня / Фото: пресслужба

Коли: 17 вересня о 19:00.

Де: на Київському велотреку, вул. В'ячеслава Липинського, 15.

Ціна квитка: від 699 гривень.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Тіною Кароль:

Нещодавно ми розповіли, як пройшов перший день фестивалю Atlas Weekend-2021.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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