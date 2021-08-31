Must visit: 5 головних концертів вересня у Києві

У списку від Life Сьогодні не обійшлося без Тіни Кароль, яка шокувала шанувальників кібершоу на Atlas Weekend-2021, російського співака Валерія Меладзе, MONATIK, який розчулить кожного своїми хітами, а також Макса Барських та гурту TVORCHI.
Розпочнемо з Валерія Меладзе!
Чому б вам не розпочати осінь "Красиво" під одну з пісень Валерія Меладзе? Співак виконає хіти, які давно полюбили мільйони шанувальників. Буде максимум романтики, драйву та незабутніх емоцій під "Небеса", "Текила любовь" та інші композиції, які повернуть кожного на мить в приємну ностальгію.
Коли: 2 вересня о 19:00.
Де: у Osocor Residence на вул. Виноградній, 2.
Ціна квитка: від 1800 гривень.
Другий концерт, який варто відвідати у вересні – співака MONATIK!
Концерти MONATIK запам’ятовуються своєю душевністю та емоційністю. Бо співак впродовж заходу на одній хвилі з аудиторією. І кожен трек сприймається, як окремий перформанс. Чому б вам не послухати наживо та просто неба "Ресницы безопасности" та інші хіти зірки? Та ще й в перший місяць осені!
Коли: 3 вересня о 20:00.
Де: в Вakkara River Party на Венеціанському Острові, 1.
Ціна квитка: від 990 гривень.
Наступний виступ виконавця Макса Барських!
Як щодо виступу Макса Барського на оглядовому майданчику столиці просто неба? Зірка представить не лише старі хіти, а й феєричну шоу-програму BESTSELLER. І здивує шанувальників новою композицію, яку виконає вперше!
Коли: 10 та 11 вересня о 20:00.
Де: в КВЦ "Парковому" на Парковій дорозі, 16а.
Ціна квитка: від 799 гривень.
А послухати Тіну Кароль прийдете?
Прийти на сольник Тіни Кароль – це найкраща ідея для проведення вечора. Зірка виконає не лише давно відомі хіти, а й пісні з альбому "Красиво" з настроями електронної музики. Словом, без "Скандалу" не обійдеться. Шанувальники Тіни, готуйтеся, бо співачка "розірве" сцену.
Коли: 11 вересня о 20:00.
Де: в Вakkara River Party на Венеціанському Острові, 1.
Ціна квитка: від 790 гривень.
На завершення сольник українського гурту TVORCHI!
Як щодо концерту TVORCHI, який вперше в історії України відбудеться на Київському велотреку? Електронний гурт виконає пісні з нового альбому (реліз якого запланована на 10 вересня), а також представить шоу-програму ROAD. Креатори виконають Bonfire, Believe, "Не танцюю", "Мова тіла", TRIP та інші пісні. Музику та танці доповнить інноваційне лазерне шоу.
Коли: 17 вересня о 19:00.
Де: на Київському велотреку, вул. В'ячеслава Липинського, 15.
Ціна квитка: від 699 гривень.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Тіною Кароль:
Нещодавно ми розповіли, як пройшов перший день фестивалю Atlas Weekend-2021.