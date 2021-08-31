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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Must visit: 5 главных концертов сентября в Киеве

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
31 августа, 15:16
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Летний сезон завершился, но это не аргумент забывать о веселых вечерах с друзьями под пение известных артистов. В подборке вы узнаете о 5 звездных концертах. Почему бы вам не посетить один из них и услышать известные композиции вживую?
Must visit: 5 главных концертов сентября в Киеве
Must visit: 5 главных концертов сентября в Киеве

В списке от Life Сегодня не обошлось без Тины Кароль, которая шокировала поклонников кибершоу на Atlas Weekend-2021, российского певца Валерия Меладзе, MONATIK, который умилит каждого своими хитами, а также Макса Барских и группы TVORCHI.

Начнем с Валерия Меладзе!

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Почему бы вам не начать осень "Красиво" под одну из песен Валерия Меладзе? Певец исполнит хиты, которые давно полюбили миллионы поклонников. Будет максимум романтики, драйва и незабываемых эмоций под песни "Небеса", "Текила любовь" и другие композиции, которые вернут каждого на мгновение в приятную ностальгию.

Валерий Меладзе выступит 2 сентября
Валерий Меладзе выступит 2 сентября / Фото: facebook.com/atlasweekend

Когда: 2 сентября в 19:00.

Где: в Osocor Residence на ул. Виноградной 2.

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Цена билета: от 1800 гривен.

Второй концерт, который стоит посетить в сентябре – певца MONATIK!

Концерты MONATIK запоминаются своей душевностью и эмоциональностью. Ведь певец в течение мероприятия на одной волне с аудиторией. И каждый трек воспринимается как отдельный перформанс. Почему бы вам не послушать вживую и под открытым небом "Ресницы безопасности" и другие хиты звезды? Да еще и в первый месяц осени!

MONATIK выступит 3 сентября
MONATIK выступит 3 сентября / Фото: Facebook-страница MONATIK

Когда: 3 сентября в 20:00.

Где: в Вakkara River Party на Венецианском Острове, 1.

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Цена билета: от 990 гривен.

Следующее выступление исполнителя Макса Барских!

Как насчет выступления Макса Барского на смотровой площадке столицы под открытым небом? Звезда представит не только старые хиты, но и феерическую шоу-программу BESTSELLER. И удивит поклонников новой композицией, которую исполнит впервые!

Макс Барских выступит 10 и 11 сентября
Макс Барских выступит 10 и 11 сентября / Фото: пресс-служба

Когда: 10 и 11 сентября в 20:00.

Где: в КВЦ "Парковом" на Парковой дороге, 16а.

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Цена билета: от 799 гривен.

А послушать Тину Кароль придете?

Прийти на сольник Тины Кароль – это лучшая идея для проведения вечера. Звезда исполнит не только давно известные хиты, но и песни из альбома "Красиво" с настроениями электронной музыки. Словом, без "Скандала" не обойдется. Поклонники Тины, готовьтесь, потому что певица "разорвет" сцену.

Тина Кароль выступит 11 сентября
Тина Кароль выступит 11 сентября / Фото: facebook.com/tina.karol

Когда: 11 сентября в 20:00.

Где: в Вakkara River Party на Венецианском Острове, 1.

Цена билета: от 790 гривен.

В завершение сольник украинской группы TVORCHI!

Как насчет концерта TVORCHI, который впервые в историӥ Украины состоится на Киевском велотреке? Электронная группа исполнит песни из нового альбома (релиз которого запланирован на 10 сентября), а также представит шоу-программу ROAD. Креаторы выполнят Bonfire, Believe, "Не танцюю", "Мова тіла", TRIP и другие песни. Музыку и танцы дополнит инновационное лазерное шоу.

Украинская группа TVORCHI выступит 17 сентября
Украинская группа TVORCHI выступит 17 сентября / Фото: пресс-служба

Когда: 17 сентября в 19:00.

Где: на Киевском велотреке, ул. Вячеслава Липинского, 15.

Цена билета: от 699 гривен.

Смотрите также эксклюзивное интервью с Тиной Кароль:

Недавно мы рассказали, как прошел первый день фестиваля Atlas Weekend-2021.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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