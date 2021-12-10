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Блага цивілізації: пара одружилася в метавсесвіті

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
10 грудня, 14:59
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Багатьох користувачів лякають подібні речі, інші впевнені, що майбутнє за віртуальною реальністю
Пара одружилася в метавсесвіті
Пара одружилася в метавсесвіті / Фото: Колаж: Сьогодні

Віртуальний світ виходить на новий рівень. Тепер у ньому стали реальними навіть весілля. Тим часом Tinder запускає нову функцію — тепер можна підібрати пару за музичним смаком.

Трейсі і Дейв Ганьйон стали першою парою, яка одружилася у метавсесвіті. На віртуальній церемонії, яка проходила одночасно з їхнім весіллям у фізичному світі, були представлені аватари наречених, а також їхні гості. Захід організувала Virbela — платформа, яка створює віртуальні простори для компаній та робочих конференцій. Церемонія у метавсесвіті була схожа на фізичну версію за участю аватарів 7-річного володаря кільця та квіткарки, яка танцювала на прийомі.

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Безумовно, більшості людей така ідея здається дикою та дивною, але для Трейсі та Дейва вона була символічною. Молоді люди вперше зустрілися як аватари на корпоративному заході.

Це була ідея Джейсона Гесінга, президента нашої компанії eXp Realty. Він сказав, що це буде відмінний спосіб для всіх бути присутнім на нашому весіллі. У нас один із найнадійніших хмарних кампусів у світі.

— сказала Трейсі.

Для того щоб "прийти" на весілля, гостям довелося завантажити програму Virbela на свій комп'ютер та створити власний аватар. Віртуальні весілля не можна вважати чимось новим, оскільки багато пар у всьому світі користувалися і продовжують користуватися Zoom, щоб транслювати свій особливий день під час пандемії COVID-19.

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Ми перебуваємо в поганому епізоді "Чорного дзеркала".

— прокоментував ситуацію один із користувачів Twitter.

Те ж саме, що одружуватися в будь-якій іншій онлайн-грі, як це робили тисячі людей з початку 2000-х.

— іншим же здається, що нічого нового та жахливого у віртуальному весіллі немає.

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Олена Мело Тсіна
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