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Блага цивилизации: пара поженилась в метавселенной

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
10 декабря, 14:59
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Многих юзеров пугают подобные вещи, другие же уверены, что будущее за виртуальной реальностью
Пара поженилась в метавселенной
Пара поженилась в метавселенной / Фото: Коллаж: Сегодня

Виртуальный мир выходит на новый уровень. Теперь в нем стали реальны даже свадьбы. Тем временем Tinder запускает новую функцию — теперь можно подобрать пару по музыкальному вкусу.

Трейси и Дэйв Ганьон стали первой парой, которая поженилась в метавселенной. На виртуальной церемонии, которая проходила одновременно с их свадьбой в физическом мире, были представлены аватары брачующихся, а также их гости. Мероприятие организовала Virbela — платформа, которая создает виртуальные пространства для компаний и рабочих конференций. Церемония в метавселенной была похожа на физическую версию с участием аватаров 7-летнего обладателя кольца и цветочницы, танцующей на приеме.

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Безусловно, большинству людей такая идея кажется дикой и странной, но для Трейси и Дэйва она была символической. Ребята впервые встретились в качестве аватаров на корпоративном мероприятии.

Это была идея Джейсона Гесинга, президента нашей компании eXp Realty. Он сказал, что это будет отличный способ для всех присутствовать на нашей свадьбе. У нас один из самых надежных облачных кампусов в мире.

— сказала Трейси.

Для того, чтобы "прийти" на свадьбу, гостям пришлось загрузить программу Virbela на свой компьютер и создать собственный аватар. Виртуальные свадьбы нельзя считать чем-то новым, поскольку многие пары во всем мире пользовались и продолжают пользоваться Zoom, чтобы транслировать свой особенный день во время продолжающейся пандемии COVID-19.

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Мы находимся в плохом эпизоде "Черного зеркала".

— прокомментировал ситуацию один из пользователей Twitter.

То же, что жениться в любой другой онлайн-игре, как это делали тысячи людей с начала 2000-х .

— другим же кажется, что ничего нового и ужасного в виртуальной свадьбе нет.

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Елена Мело Тсина
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