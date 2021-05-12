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Океан виніс на берег таємничу глибоководну істоту з "вудкою" на голові

Сьогодні, 13:06

Риба чорного кольору з дуже гострими зубами лежала з роззявленою пащею на території охоронної зони національного парку Кристал-Коув в Лагуна-Біч

Фото: CNN

Рідкісну глибоководну рибу чорного кольору з дуже гострими зубами і "вудкою" на голові знайшли на узбережжі Тихого океану в американській Каліфорнії. За словами експертів, швидше за все, це риба-футбольний м'яч.

Про це повідомляє CNN.

Риба лежала з роззявленою пащею на території національного парку Кристал-Коув в Лагуна-Біч. Здивовані фахівці стверджують, що представників цього виду дуже рідко можна побачити на поверхні океану.

"Це самка. Тільки у самок є довге стебло на голові з біолюмінесцентними кінчиками, які використовуються як приманка, щоб заманити здобич у темряві на глибині до 3000 футів", – зазначено у повідомленні Crystal Cove State Park.

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Рибу забрали для вивчення науковці. Тепер вчені зможуть дізнатися трохи більше про цих глибоководних істот.

Нагадаємо, раніше Life Сьогодні розповідали про рибака на ім'я Кріс Брокетт з американського міста Лаудонвілл, який виловив у найбільшій притоці Гудзона, річці Мохок, білого сома рекордного розміру – 77,47 сантиметра.

Крім цього, ми показували, як риба вистрибнула з миски на асфальт і попливла у міську каналізацію.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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