Океан виніс на берег таємничу глибоководну істоту з "вудкою" на голові

Риба чорного кольору з дуже гострими зубами лежала з роззявленою пащею на території охоронної зони національного парку Кристал-Коув в Лагуна-Біч

Фото: CNN

Рідкісну глибоководну рибу чорного кольору з дуже гострими зубами і "вудкою" на голові знайшли на узбережжі Тихого океану в американській Каліфорнії. За словами експертів, швидше за все, це риба-футбольний м'яч.

Про це повідомляє CNN.

Риба лежала з роззявленою пащею на території національного парку Кристал-Коув в Лагуна-Біч. Здивовані фахівці стверджують, що представників цього виду дуже рідко можна побачити на поверхні океану.

"Це самка. Тільки у самок є довге стебло на голові з біолюмінесцентними кінчиками, які використовуються як приманка, щоб заманити здобич у темряві на глибині до 3000 футів", – зазначено у повідомленні Crystal Cove State Park.

Рибу забрали для вивчення науковці. Тепер вчені зможуть дізнатися трохи більше про цих глибоководних істот.

Нагадаємо, раніше Life Сьогодні розповідали про рибака на ім'я Кріс Брокетт з американського міста Лаудонвілл, який виловив у найбільшій притоці Гудзона, річці Мохок, білого сома рекордного розміру – 77,47 сантиметра.

Крім цього, ми показували, як риба вистрибнула з миски на асфальт і попливла у міську каналізацію.

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