Почала дихати: жінка ожила на власному похороні

Перед цим її оглянули лікарі й констатували смерть головного мозку

Ясмін Бану з індійського міста Бангалор несподівано ожила на власному похороні. Перед цим її оглянули лікарі в приватній лікарні та констатували смерть головного мозку.

Родичі Бану забрали її тіло з лікарні і відвезли на цвинтар для підготовки до похорону, але за лічені хвилини жінка почала дихати. Шоковані учасники траурної церемонії перевірили її пульс, який виявився у нормі, пише видання The Hindu.

Мешканка Індії ожила на похоронах

Фото: The Hindu

Медики заявляють, що ніде у документах вони не писали, що жінка була мертвою.

"Лікарі, ймовірно, сказали родичам пацієнтки, що у неї констатували смерть мозку, і попросили забрали додому, оскільки вони більше нічого не можуть зробити. А сім'я подумала, що жінка мертва, і відвезла її відразу на кладовище. Зараз пацієнтка відновлюється після події", – розповідає лікар Мошин Паша.

Незважаючи на пережите, сім'я відчуває полегшення. "Це диво, що моя сестра жива. Її могли б поховати заживо", – зазначив брат Ясмін Бану.

Нагадаємо, раніше ми писали про подібний випадок: присутні на похоронах 20-річного Мохаммеда Фуркана з індійського міста Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, помітили, що "покійник" рухається. Чоловік отримав важкі травми в результаті аварії, після чого 24 червня в лікарні його оголосили мертвим.

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До того ж, ми писали про жительку ПАР, яка "ожила" в холодильнику моргу через кілька годин після дорожньої аварії.

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