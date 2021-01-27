Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Почала дихати: жінка ожила на власному похороні

Сьогодні, 12:10

Перед цим її оглянули лікарі й констатували смерть головного мозку

Ясмін Бану з індійського міста Бангалор несподівано ожила на власному похороні. Перед цим її оглянули лікарі в приватній лікарні та констатували смерть головного мозку.

Родичі Бану забрали її тіло з лікарні і відвезли на цвинтар для підготовки до похорону, але за лічені хвилини жінка почала дихати. Шоковані учасники траурної церемонії перевірили її пульс, який виявився у нормі, пише видання The Hindu.

Мешканка Індії ожила на похоронах
Фото: The Hindu

Медики заявляють, що ніде у документах вони не писали, що жінка була мертвою.

"Лікарі, ймовірно, сказали родичам пацієнтки, що у неї констатували смерть мозку, і попросили забрали додому, оскільки вони більше нічого не можуть зробити. А сім'я подумала, що жінка мертва, і відвезла її відразу на кладовище. Зараз пацієнтка відновлюється після події", – розповідає лікар Мошин Паша.

Читайте також:
"Страшний сон лікаря": жінка раптово ожила в морозильній камері моргу

Незважаючи на пережите, сім'я відчуває полегшення. "Це диво, що моя сестра жива. Її могли б поховати заживо", – зазначив брат Ясмін Бану.

Нагадаємо, раніше ми писали про подібний випадок: присутні на похоронах 20-річного Мохаммеда Фуркана з індійського міста Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, помітили, що "покійник" рухається. Чоловік отримав важкі травми в результаті аварії, після чого 24 червня в лікарні його оголосили мертвим.

Дивіться відео: на Львівщині чиновники налагодили цілий бізнес на небіжчиків

До того ж, ми писали про жительку ПАР, яка "ожила" в холодильнику моргу через кілька годин після дорожньої аварії.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Дизайнера Сергія Єрмакова поховали під Києвом У Москві поховали Грачевського. Його дружина розридалася під час прощання з режисером (фото) Поклала в труну улюблені окуляри чоловіка: зворушливе відео з дружиною Кернеса "Жодних застіль": на Львівщині жителі села відмовилися від поминок
Індія похорон неймовірне
Джерело: thehindu.com
Реклама

Новини партнерів

Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Невеста Роналду откровенно позировала в постели
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это

Популярні статті

Сьогодні, 12:03Смачно

Курага – в чому її користь для здоров'я і як правильно її вибрати

Вчора, 11:48Смачно

Як приготувати лазанью з м'ясним фаршем і соусом бешамель: покроковий рецепт

Вчора, 05:11Психо

Гороскоп на сьогодні 26 січня: Овнам потрібно використовувати свій досвід, а Тельцям – сповільнитися

25 січняСмачно

"Лікарська" ковбаса своїми руками: як приготувати і скільки це коштує

25 січняЗірково

Йому б виповнилося 83. Яким був Володимир Висоцький

25 січняСмачно

Як смачно заквасити капусту: ТОП-5 способів

25 січняЗірково

Історія кохання Володимира Зеленського з дружиною Оленою

25 січняСмачно

Що приготувати на вечерю без м'яса: ТОП-7 рецептів

25 січняEvents

Привітання з Днем Тетяни: яскраві листівки і красиві побажання

25 січняEvents

Привітання з Днем Тетяни: найкращі вірші, проза і картинки

25 січняФаново

День студента: історія свята, коли відзначають в Україні

25 січняФаново

Привітання з Днем студента: вірші, проза, прикольні картинки

25 січняФаново

Тетянин день-2021: дата, історія, традиції і прикмети свята

25 січняEvents

Іменини Тетяни: привітання з днем ангела, листівки, картинки і вірші

25 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 25 січня: Водолію потрібно позбутися внутрішнього скиглія, а у Риб з'явиться енергія

25 січняEvents

Тетянин день: короткі вітання, картинки і вірші

Новини партнерів

«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
Знаменитый российский комик совершил самоубийство
Знаменитый российский комик совершил самоубийство
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Сдуй свисток. Попов ответил бывшей, которая сейчас с Коноплей
Тине Кароль - 36: топ фактов о легендарной франковчанке
Тине Кароль - 36: топ фактов о легендарной франковчанке
"Клоун": донька Євгена Кошового стала жертвою булінгу
"Клоун": донька Євгена Кошового стала жертвою булінгу
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого
Обзавидуешся: 54-летняя Сальма Хайек сфотографировалась в бикини
Обзавидуешся: 54-летняя Сальма Хайек сфотографировалась в бикини

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти