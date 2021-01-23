Дизайнера Сергія Єрмакова поховали під Києвом

20 січня не стало відомого українського кутюр'є

Один з найвідоміших українських дизайнерів Сергій Єрмаков пішов з життя 20 січня. На момент смерті йому було 48 років. Легендарного кутюр'є поховали під Києвом.

Нагадаємо, що в ексклюзивному коментарі Сьогодні.Lifestyle Світлана Вольнова поділилася спогадами про Сергія, який був їй близьким другом.

Дизайнер Сергій Єрмаков Фото: instagram.com/ermakov_sergii

Похорон Сергія Єрмакова відбувся 22 січня в селищі Вишневе під Києвом. Саме там дизайнер жив зі своєю мамою останніми роками.

Попрощатися із другом та знаменитим модельєром прийшли рідні, близькі, серед яких були співачка Камалія і Світлана Вольнова, пишуть українські ЗМІ.

Напередодні Камалія поділилася на своїй сторінці в Instagram останнім спільним фото з дизайнером. На знімку співачка позує в обнімку з Сергієм.

Скріншот: instagram.com/kamaliyaofficial

"Він так любив життя і творив, не зупиняючись, не зважаючи на хворобу і важкі обставини", – написала в пості Камалія.

Раніше повідомлялося, що у ДТП загинув засновник Lviv Fashion Week Петро Нестеренко-Ланько.

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