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У Москві поховали Грачевського. Його дружина розридалася під час прощання з режисером (фото)

Сьогодні, 17:05

Кінорежисер помер на 72-му році життя

17 січня поховали творця "Єралашу" Бориса Грачевского, який помер через коронавірус. Прощання з метром відбулося в московському Будинку кіно, а похорон пройшов на Троєкуровському кладовищі.

Труна Грачевського стояла на сцені Великого залу Будинку кіно. Проводити його в останню путь прийшли близькі, друзі та шанувальники.

Скріншот: facebook.com/5TV.Russia

Під час прощальної промови дружина Бориса Юрійовича Катерина Білоцерківська не змогла стримати сліз.

Скріншот: facebook.com/5TV.Russia

"Ти геніальна людина, і я прошу тебе пам'ятати тільки про одне завжди: ми всі тебе любимо, всі твої діти тебе люблять. І я теж. Це не кінець, ми обов'язково зустрінемося", – зі сльозами сказала дружина Грачевського.

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36-річна Катерина Білоцерківська – третя дружина Бориса Грачевського. Вони прожили в шлюбі майже п'ять років, а в квітні у них народився син Пилип. Всього у кінорежисера четверо дітей та один внук.

Раніше ми розповідали про скандальне розлучення Грачевського та його молодої дружини-українки.

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