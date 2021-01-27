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Начала дышать: женщина ожила на собственных похоронах

Сегодня, 12:10

Перед этим ее осмотрели врачи и констатировали смерть головного мозга

Ясмин Бану из индийского города Бангалор неожиданно ожила на собственных похоронах. Перед этим ее осмотрели врачи в частной больнице и констатировали смерть головного мозга.

Родственники Бану забрали ее тело из больницы и отвезли на кладбище для подготовки к похоронам, но за считанные минуты женщина начала дышать. Шокированные участники траурной церемонии проверили ее пульс, который оказался в норме, пишет издание The Hindu.

Жительница Индии ожила на похоронах
Фото: The Hindu

Медики заявляют, что нигде в документах больница не упоминала, что женщина была мертва.

"Врачи, по всей видимости, сказали семье, что у пациентки констатировали смерть мозга, чтобы ее забрали домой, так как они больше ничего не могут сделать. А семья подумала, что она мертва, и отвезла ее прямиком на кладбище. Сейчас пациентка восстановилась после произошедшего", – рассказывает доктор Мошин Паша.

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Несмотря на пережитое, семья испытывает облегчение. "Это чудо, что моя сестра жива. Ее могли бы похоронить заживо", – подчеркнул брат Ясмин Бану.

Напомним, ранее мы писали о подобном случае: присутствующие на похоронах 20-летнего Мохаммеда Фуркана из индийского города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, заметили, что "покойник" двигается. Мужчина получил тяжелые травмы в результате аварии, после чего 24 июня в больнице его объявили мертвым.

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Кроме этого, мы писали о жительнице ЮАР, которая "ожила" в холодильнике морга спустя несколько часов после дорожной аварии.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: thehindu.com
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